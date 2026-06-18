Presas de Querétaro mantienen 39% y Constitución cae a 11.1%

La región Pánuco descendió a 34% y la presa La Venta permanece sin almacenamiento, según el reporte de Conagua.

cortina de una presa de Querétaro con un nivel reducido de agua durante junio de 2026

Las presas de Querétaro almacenan 80.61 millones de metros cúbicos, equivalentes a 39% de su capacidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- Las presas monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua en Querétaro almacenan en conjunto 80.61 millones de metros cúbicos, equivalentes a 39% de su capacidad total de 206.48 millones de metros cúbicos.

El volumen representa una disminución de 520 mil metros cúbicos respecto del reporte del 15 de junio, cuando el sistema acumulaba 81.13 millones de metros cúbicos y se mantenía en el mismo porcentaje general.

La región hidrológica Lerma Santiago conserva 25.71 millones de metros cúbicos de una capacidad de 46.32 millones, por lo que permanece al 56%. La región Pánuco concentra 54.90 millones de metros cúbicos de los 160.16 millones que puede almacenar y descendió a 34%.

Las cifras corresponden a las lecturas más recientes disponibles para cada embalse, realizadas entre el 8 y el 18 de junio, de acuerdo con la tabla de situación de almacenamientos de la Dirección Local Querétaro de la Conagua.

Constitución de 1917 baja a 11.1%

La presa Constitución de 1917, ubicada en San Juan del Río y con capacidad de 66.08 millones de metros cúbicos, reportó 7.34 millones almacenados, equivalentes a 11.1%.

Tres días antes registraba 7.72 millones de metros cúbicos y se encontraba a 11.7%, por lo que perdió aproximadamente 380 mil metros cúbicos durante ese periodo.

Este embalse forma parte del grupo de cuerpos de agua donde se ha documentado presencia de lirio acuático, junto con La Llave, San Ildefonso y El Batán.

La presa La Venta, en Pedro Escobedo, permanece sin almacenamiento. Jesús María, en El Marqués, se encuentra a 9.1%; San Rafael, en Huimilpan, a 19.1%; El Batán, en Corregidora, a 20.5%, y La Llave, en San Juan del Río, a 24.1%.

En contraste, la presa Colón registra el porcentaje más alto del reporte, con 89.9%. Le siguen Pirules, en El Marqués, con 87.1%; El Zapote, en Querétaro, con 82.3%; Puerta de Alegrías, en San Juan del Río, con 79%, y El Cajón, en la capital, con 76.8%.

El nivel actual permanece debajo del 61% registrado en el reporte de marzo de 2026, cuando los embalses acumulaban 126.27 millones de metros cúbicos.

Lluvia de apenas 0.3 milímetros en la capital

El reporte diario de precipitación registró 0.3 milímetros en la estación Observatorio de Querétaro. Las estaciones de Hidalgo, El Pueblito, Juriquilla, Peñamiller, Jalpan, San Ildefonso, Constitución de 1917 y Derivadora San José no reportaron lluvia.

Las estaciones El Batán y Carrillo aparecen con registro inapreciable. Durante junio, el acumulado más alto corresponde a Jalpan, con 136.4 milímetros, seguido de El Pueblito, con 115 milímetros, y Peñamiller, con 110.3 milímetros.

En el acumulado anual, Peñamiller encabeza las estaciones incluidas en el documento con 349.3 milímetros. El dato contrasta con los episodios de lluvia en Querétaro registrados durante las primeras semanas de junio, cuyos efectos no se reflejan todavía en una recuperación general de los almacenamientos.

La temperatura máxima reportada fue de 25 grados Celsius en Corregidora, San Juan del Río y Peñamiller. Querétaro alcanzó 23 grados y Jalpan 23.1 grados, mientras las mínimas se ubicaron entre 15.5 y 17 grados.

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