Choque de autobús de personal y dos autos deja dos lesionados en El Marqués

Paramédicos atienden a dos personas con lesiones leves tras colisión que involucró una unidad de transporte de personal y dos automóviles.

Autobús de transporte de personal y dos automóviles blancos tras choque en carretera 200 El Marqués Querétaro

El autobús de transporte de personal quedó prensado entre los dos automóviles tras la colisión en la carretera 200

Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 20 de marzo de 2026. — Dos personas resultaron con lesiones leves luego de que un autobús de transporte de personal colisionara con dos automóviles sobre la carretera 200, en el tramo con dirección a la comunidad de La Griega, dentro del municipio de El Marqués. Paramédicos de Protección Civil municipal acudieron al punto del percance y valoraron a los afectados en el lugar.

La carretera 200 conecta zonas industriales del municipio con comunidades rurales del poniente marquesino, por lo que el tránsito de unidades de transporte de trabajadores es habitual durante las horas de cambio de turno en las plantas de la región. El impacto entre los tres vehículos obstaculizó temporalmente la circulación en la vialidad.

Personal de la sección de Rescate de Protección Civil de El Marqués intervino para realizar maniobras de liberación de la vía, tras lo cual el paso vehicular se restableció de forma gradual. Los dos lesionados recibieron atención médica prehospitalaria y, al presentar heridas menores, no fue necesario su traslado a un hospital.

Precaución en el tramo hacia La Griega por tráfico mixto en El Marqués

El organismo municipal exhortó a quienes circulan por la carretera 200 a mantener distancia de seguridad y moderar la velocidad, sobre todo en los segmentos donde convergen autobuses de personal, vehículos de carga y automóviles particulares. La vía presenta tramos que exigen atención constante al volante.

Hasta el momento, Protección Civil no precisó las causas del percance ni informó si alguno de los conductores involucrados fue puesto a disposición de las autoridades de tránsito. La circulación en la zona quedó normalizada tras los trabajos de los cuerpos de emergencia.

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