El Marqués, 20 de marzo de 2026. — Dos personas resultaron con lesiones leves luego de que un autobús de transporte de personal colisionara con dos automóviles sobre la carretera 200, en el tramo con dirección a la comunidad de La Griega, dentro del municipio de El Marqués. Paramédicos de Protección Civil municipal acudieron al punto del percance y valoraron a los afectados en el lugar.
La carretera 200 conecta zonas industriales del municipio con comunidades rurales del poniente marquesino, por lo que el tránsito de unidades de transporte de trabajadores es habitual durante las horas de cambio de turno en las plantas de la región. El impacto entre los tres vehículos obstaculizó temporalmente la circulación en la vialidad.
Personal de la sección de Rescate de Protección Civil de El Marqués intervino para realizar maniobras de liberación de la vía, tras lo cual el paso vehicular se restableció de forma gradual. Los dos lesionados recibieron atención médica prehospitalaria y, al presentar heridas menores, no fue necesario su traslado a un hospital.
Precaución en el tramo hacia La Griega por tráfico mixto en El Marqués
El organismo municipal exhortó a quienes circulan por la carretera 200 a mantener distancia de seguridad y moderar la velocidad, sobre todo en los segmentos donde convergen autobuses de personal, vehículos de carga y automóviles particulares. La vía presenta tramos que exigen atención constante al volante.
Hasta el momento, Protección Civil no precisó las causas del percance ni informó si alguno de los conductores involucrados fue puesto a disposición de las autoridades de tránsito. La circulación en la zona quedó normalizada tras los trabajos de los cuerpos de emergencia.