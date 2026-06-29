Arrebató una bicicleta y golpeó al dueño en Granjas Banthí, San Juan del Río; cae

San Juan del Río, 29 de junio de 2026.— Arrebató una bicicleta, golpeó al dueño e intentó escapar en la colonia Granjas Banthí, San Juan del Río; fue localizado tras un operativo policial y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
El hombre fue agredido físicamente mientras el sujeto le quitó su bicicleta a la fuerza y trató de huir con ella. La víctima reportó el hecho de inmediato a las autoridades municipales.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río activó un operativo de búsqueda en la zona tras recibir el reporte ciudadano. El presunto responsable fue ubicado en el área y la parte afectada lo señaló plenamente.
El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, de acuerdo con la información oficial, autoridad que determinará su situación jurídica.