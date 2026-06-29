Arrebató una bicicleta y golpeó al dueño en Granjas Banthí, San Juan del Río; cae

Hombre puesto a disposición de la autoridad tras presunto robo de bicicleta y agresión en Granjas Banthí, San Juan del Río.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río difundió la imagen del detenido con el rostro pixelado. La Fiscalía General del Estado de Querétaro determina su situación jurídica por el presunto robo en Granjas Banthí.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 29 de junio de 2026.— Arrebató una bicicleta, golpeó al dueño e intentó escapar en la colonia Granjas Banthí, San Juan del Río; fue localizado tras un operativo policial y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El hombre fue agredido físicamente mientras el sujeto le quitó su bicicleta a la fuerza y trató de huir con ella. La víctima reportó el hecho de inmediato a las autoridades municipales.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río activó un operativo de búsqueda en la zona tras recibir el reporte ciudadano. El presunto responsable fue ubicado en el área y la parte afectada lo señaló plenamente.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, de acuerdo con la información oficial, autoridad que determinará su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos sspm

Reciente

Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos de Soledad del Río ante banner del programa comunitario
San Juan del Río

Municipio pinta 8 reductores y rehabilita cancha en Soledad del Río

La Dirección de Obra Institucional pintó ocho reductores; Desarrollo Social rehabilitó la cancha deportiva y varias dependencias sumaron cerca de 40 servicios a vecinos.

Promotoras y promotores de salud participan en una jornada de capacitación en el Centro de Salud Lomas de Casa Blanca, en Querétaro.
Querétaro

Capacitan a promotores de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en Querétaro

Personal de Promoción de la Salud recibió formación en Comités Locales, etiquetado de alimentos, maltrato infantil y prevención de adicciones en el Centro de Salud Lomas de Casa Blanca.

Ceremonia de graduación del programa Contigo, Nadie se Quede Atrás en el COBAQ Plantel No. 5 de Cadereyta, Querétaro, junio de 2026.
Querétaro

100 adultos acreditan bachillerato en Cadereyta; suman 4,593 en programa Contigo

Fiscal General expone resultados de Sinergia por Querétaro ante medios en el Palacio de Gobierno, Querétaro, junio de 2026.
Querétaro

572 detenidos, 1,194 cateos y caída del 31 % en homicidios en Querétaro