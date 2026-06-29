Sheinbaum anuncia cero impunidad y retira nombramiento al exdirector de Pemex

La presidenta anunció que Víctor Rodríguez Padilla no tendrá cargo alguno en su administración y llamó a la Fiscalía de Morelos a aplicar la ley sin excepción en el caso de presunta violencia contra su esposa.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde informó que canceló el nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla al frente del INEEL tras conocerse una denuncia por presunta violencia familiar.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la cancelación del nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como titular del INEEL y afirmó que no ocupará ningún cargo en el Gobierno federal mientras la Fiscalía de Morelos investiga una denuncia por presunta violencia familiar en su contra.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 29, 2026
Mariana Torres García

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México, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum canceló el nombramiento del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, que estaba previsto para encabezar el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), y anunció que el exfuncionario no ocupará ningún cargo en su gobierno.

La declaración se produjo al ser cuestionada durante su conferencia matutina sobre la denuncia de presunta violencia familiar que su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, presentó públicamente en su contra.

"Que se le retire el cargo y mientras tanto vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido", indicó Sheinbaum, quien aclaró que la firma del nombramiento no había llegado a completarse. "Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad.

Que se aplique la ley como en todo. Nosotros somos juaristas, la ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otros", añadió.

La mandataria también instruyó a las autoridades para que la investigación avance sin distinción. "Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este. Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos porque fue en el Estado de Morelos.

Es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres", declaró. Confirmó que la Secretaría de las Mujeres ya tiene comunicación con Jiménez Lavie para brindarle acompañamiento institucional y medidas de protección.

La denuncia fue presentada públicamente por Jiménez Lavie, quien dirigió un llamado directo a la presidenta y expresó temer por su integridad y la de sus hijos menores de edad. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación por violencia de género a partir de la denuncia pública. Los hechos que motivaron la denuncia datan del 15 de marzo de 2026 y ocurrieron en el municipio de Emiliano Zapata.

Rodríguez Padilla salió de la dirección de Pemex el 14 de mayo de 2026, cargo que ejerció desde el inicio de la actual administración. La causa se encuentra en etapa de investigación inicial; Rodríguez Padilla no ha sido imputado ni vinculado a proceso.

De acuerdo con el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme.

gobierno claudia sheinbaum pemex

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