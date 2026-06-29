San Juan del Río, 29 de junio de 2026. — La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río realizó recorridos de vigilancia en coordinación con la Policía Estatal y la SEDENA en 13 colonias y comunidades del municipio, además de la carretera federal 120. La jornada arrojó ocho detenciones por incivilidades.
El operativo coordinado entre la SSPM, la Policía Estatal y la SEDENA dejó ocho personas detenidas por incivilidades tras recorridos en 13 colonias y la carretera federal 120 de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Operativo de seguridad en San Juan del Río cubre 13 colonias y carretera federal 120
Los recorridos abarcaron Visthá, Pueblo Quieto, La Llave, La Rueda, San Pedro Ahuacatlán, Valle de Oro, Loma Linda, Casablanca, San Isidro, Manantiales, Nogales, El Carrizo y Santa Fe.
El operativo coordinado entre la SSPM, la Policía Estatal y la SEDENA dejó ocho personas detenidas por incivilidades tras recorridos en 13 colonias y la carretera federal 120 de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Las acciones integran el operativo de seguridad coordinado que la SSPM mantiene en distintos puntos del municipio junto con fuerzas estatales y federales.
El operativo coordinado entre la SSPM, la Policía Estatal y la SEDENA dejó ocho personas detenidas por incivilidades tras recorridos en 13 colonias y la carretera federal 120 de San Juan del Río. rotativo.com.mx
La corporación no detalló la distribución de los detenidos por zona ni los cargos específicos al cierre del comunicado.