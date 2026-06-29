Detienen a 8 personas por incivilidades en operativo conjunto en San Juan del Río

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río realizan un operativo de vigilancia coordinado con la Policía Estatal y la SEDENA en 13 colonias del municipio.

El operativo coordinado entre la SSPM, la Policía Estatal y la SEDENA dejó ocho personas detenidas por incivilidades tras recorridos en 13 colonias y la carretera federal 120 de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de junio de 2026. — La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río realizó recorridos de vigilancia en coordinación con la Policía Estatal y la SEDENA en 13 colonias y comunidades del municipio, además de la carretera federal 120. La jornada arrojó ocho detenciones por incivilidades.

Elementos de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de San Juan del R\u00edo realizan un operativo de vigilancia coordinado con la Polic\u00eda Estatal y la SEDENA en 13 colonias del municipio. El operativo coordinado entre la SSPM, la Policía Estatal y la SEDENA dejó ocho personas detenidas por incivilidades tras recorridos en 13 colonias y la carretera federal 120 de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Operativo de seguridad en San Juan del Río cubre 13 colonias y carretera federal 120

Los recorridos abarcaron Visthá, Pueblo Quieto, La Llave, La Rueda, San Pedro Ahuacatlán, Valle de Oro, Loma Linda, Casablanca, San Isidro, Manantiales, Nogales, El Carrizo y Santa Fe.

Elementos de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de San Juan del R\u00edo realizan un operativo de vigilancia coordinado con la Polic\u00eda Estatal y la SEDENA en 13 colonias del municipio. El operativo coordinado entre la SSPM, la Policía Estatal y la SEDENA dejó ocho personas detenidas por incivilidades tras recorridos en 13 colonias y la carretera federal 120 de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Las acciones integran el operativo de seguridad coordinado que la SSPM mantiene en distintos puntos del municipio junto con fuerzas estatales y federales.

Elementos de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de San Juan del R\u00edo realizan un operativo de vigilancia coordinado con la Polic\u00eda Estatal y la SEDENA en 13 colonias del municipio. El operativo coordinado entre la SSPM, la Policía Estatal y la SEDENA dejó ocho personas detenidas por incivilidades tras recorridos en 13 colonias y la carretera federal 120 de San Juan del Río. rotativo.com.mx

La corporación no detalló la distribución de los detenidos por zona ni los cargos específicos al cierre del comunicado.

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