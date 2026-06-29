572 detenidos, 1,194 cateos y caída del 31 % en homicidios en Querétaro

Querétaro, 29 de junio de 2026.— 572 personas fueron detenidas, se ejecutaron 1,194 cateos y el homicidio doloso bajó 31.2 % en Querétaro durante el primer semestre del año, de acuerdo con los resultados que la Fiscalía General del Estado presentó este lunes.
Entre el 1 de enero y el 28 de junio, los operativos coordinados entre autoridades estatales, municipales y federales también aseguraron 203 armas de fuego, 525 vehículos, 5,317 dosis de narcóticos y 216 inmuebles; 61 personas fueron remitidas a la Fiscalía General de la República.
La institución reporta una eficacia de judicialización del 98.1 % y una efectividad del 98.2 % en vinculaciones a proceso, con aumentos del 47.7 % en órdenes de aprehensión cumplimentadas, 55.4 % en carpetas judicializadas, 36.3 % en vinculaciones a proceso y 15.6 % en sentencias condenatorias frente al mismo periodo de 2025, según el Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández.
Víctor Antonio De Jesús Hernández y Mauricio Kuri González al concluir la sesión Café con Kuri en el Palacio de Gobierno, Querétaro. La Fiscalía presentó los resultados del primer semestre de Sinergia. rotativo.com.mx
En delitos patrimoniales, el robo con violencia cayó 45.6 % y el total de robos bajó 25.0 %, resultado de operativos de prevención e investigación que también desarticularon células delictivas y atrajeron investigaciones de competencia federal.
Querétaro registra una tasa de 1.96 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, quinto lugar nacional con menor incidencia, con una tendencia sostenida a la baja durante los últimos dos años, informó la Fiscalía.
La institución construye además una Unidad de Inteligencia, un nuevo Banco de Armas y un comedor para personal operativo, e incorporó equipamiento especializado para fortalecer sus capacidades científicas.