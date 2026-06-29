572 detenidos, 1,194 cateos y caída del 31 % en homicidios en Querétaro

Fiscal General expone resultados de Sinergia por Querétaro ante medios en el Palacio de Gobierno, Querétaro, junio de 2026.

El Fiscal General presenta ante medios los resultados de Sinergia por Querétaro en el Palacio de Gobierno. La estrategia suma 572 detenidos y 1,194 cateos en el primer semestre de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de junio de 2026.— 572 personas fueron detenidas, se ejecutaron 1,194 cateos y el homicidio doloso bajó 31.2 % en Querétaro durante el primer semestre del año, de acuerdo con los resultados que la Fiscalía General del Estado presentó este lunes.

Entre el 1 de enero y el 28 de junio, los operativos coordinados entre autoridades estatales, municipales y federales también aseguraron 203 armas de fuego, 525 vehículos, 5,317 dosis de narcóticos y 216 inmuebles; 61 personas fueron remitidas a la Fiscalía General de la República.

La institución reporta una eficacia de judicialización del 98.1 % y una efectividad del 98.2 % en vinculaciones a proceso, con aumentos del 47.7 % en órdenes de aprehensión cumplimentadas, 55.4 % en carpetas judicializadas, 36.3 % en vinculaciones a proceso y 15.6 % en sentencias condenatorias frente al mismo periodo de 2025, según el Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández.

El Fiscal General V\u00edctor Antonio De Jes\u00fas Hern\u00e1ndez y el gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez al t\u00e9rmino de la sesi\u00f3n Caf\u00e9 con Kuri, Quer\u00e9taro, 29 de junio de 2026. Víctor Antonio De Jesús Hernández y Mauricio Kuri González al concluir la sesión Café con Kuri en el Palacio de Gobierno, Querétaro. La Fiscalía presentó los resultados del primer semestre de Sinergia. rotativo.com.mx

En delitos patrimoniales, el robo con violencia cayó 45.6 % y el total de robos bajó 25.0 %, resultado de operativos de prevención e investigación que también desarticularon células delictivas y atrajeron investigaciones de competencia federal.

Querétaro registra una tasa de 1.96 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, quinto lugar nacional con menor incidencia, con una tendencia sostenida a la baja durante los últimos dos años, informó la Fiscalía.

La institución construye además una Unidad de Inteligencia, un nuevo Banco de Armas y un comedor para personal operativo, e incorporó equipamiento especializado para fortalecer sus capacidades científicas.

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