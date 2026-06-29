Querétaro, 29 de junio de 2026.- La Secretaría de Movilidad retiró 2 mil 155 objetos que obstruían el paso de peatones, ciclistas y automovilistas en la vía pública de la capital entre enero y mayo de este año, dentro del programa permanente Plan Orden.
Del total decomisado, 91 objetos son recuperables y 2 mil 64 fueron catalogados como basura. Los retiros se concentraron en 97 colonias de la capital.
Las cubetas, garrafas y botes de plástico fueron lo más recogido, con 960 unidades, seguidos de cajas y huacales, con 760. La lista la completan 108 conos, trafitambos, popotes y tubos; 36 caballetes y letreros; y 23 piedras y tabiques.
Cuadrillas de Movilidad cargan cubetas y un trafitambo retirados de la calle como parte del operativo permanente. rotativo.com.mx
El Centro Histórico registró la mayor cantidad de objetos retirados, con 769, por encima de Lomas de Casa Blanca, con 180; San Francisquito, con 172; Linda Vista, con 154; y Casa Blanca, con 122.
Por delegación, el Centro Histórico volvió a encabezar los retiros con mil 664 objetos, seguido de Josefa Vergara y Hernández, con 295; Felipe Carrillo Puerto, con 80; y Epigmenio González, con 54.
Un trabajador retira un trafitambo de la vía pública durante los recorridos del Plan Orden en colonias de la capital. rotativo.com.mx
Los objetos recuperables quedan a disposición del Juzgado Cívico. Quien quiera recuperarlos debe acudir a esa instancia y pagar la multa que fije el juez, monto que varía según el objeto y el lugar donde fue colocado.
El Municipio pidió a la ciudadanía no colocar objetos que obstaculicen el libre tránsito y respetar los espacios comunes.