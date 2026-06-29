Retira Movilidad 2 mil 155 objetos que invaden las calles de Querétaro

El Centro Histórico encabeza los retiros con 769 objetos; solo 91 de los 2 mil 155 son recuperables y se entregan al Juzgado Cívico.

Trabajador del Plan Orden coloca una cubeta en la batea de una camioneta de Movilidad Querétaro

Personal de la Secretaría de Movilidad retira objetos de la vía pública durante un recorrido del Plan Orden en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de junio de 2026.- La Secretaría de Movilidad retiró 2 mil 155 objetos que obstruían el paso de peatones, ciclistas y automovilistas en la vía pública de la capital entre enero y mayo de este año, dentro del programa permanente Plan Orden.

Del total decomisado, 91 objetos son recuperables y 2 mil 64 fueron catalogados como basura. Los retiros se concentraron en 97 colonias de la capital.

Las cubetas, garrafas y botes de plástico fueron lo más recogido, con 960 unidades, seguidos de cajas y huacales, con 760. La lista la completan 108 conos, trafitambos, popotes y tubos; 36 caballetes y letreros; y 23 piedras y tabiques.

Dos trabajadores con chalecos del Plan Orden suben cubetas y un trafitambo a una camioneta de Movilidad Cuadrillas de Movilidad cargan cubetas y un trafitambo retirados de la calle como parte del operativo permanente. rotativo.com.mx

El Centro Histórico registró la mayor cantidad de objetos retirados, con 769, por encima de Lomas de Casa Blanca, con 180; San Francisquito, con 172; Linda Vista, con 154; y Casa Blanca, con 122.

Por delegación, el Centro Histórico volvió a encabezar los retiros con mil 664 objetos, seguido de Josefa Vergara y Hernández, con 295; Felipe Carrillo Puerto, con 80; y Epigmenio González, con 54.

Trabajador sube un trafitambo naranja a la batea de una camioneta de Movilidad Quer\u00e9taro Un trabajador retira un trafitambo de la vía pública durante los recorridos del Plan Orden en colonias de la capital. rotativo.com.mx

Los objetos recuperables quedan a disposición del Juzgado Cívico. Quien quiera recuperarlos debe acudir a esa instancia y pagar la multa que fije el juez, monto que varía según el objeto y el lugar donde fue colocado.

El Municipio pidió a la ciudadanía no colocar objetos que obstaculicen el libre tránsito y respetar los espacios comunes.

movilidad seguridad gobierno

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