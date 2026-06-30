QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Un hombre identificado con el alias "El Party" fue detenido por policÃas municipales cuando, de acuerdo con la autoridad, manipulaba con un desarmador el acceso de un establecimiento comercial en QuerÃ©taro. El caso se investiga como una tentativa de robo a lugar cerrado.
La intervenciÃ³n comenzÃ³ con una llamada al Centro de AtenciÃ³n a Emergencias 9-1-1, que reportÃ³ a un sujeto intentando ingresar a un negocio en la colonia Colinas de Santa Cruz, en la zona de San Pedro MÃ¡rtir. Agentes de la SecretarÃa de Seguridad PÃºblica Municipal acudieron al punto seÃ±alado.
Al llegar, los oficiales observaron al hombre manipulando la entrada del local con un desarmador. Cuestionado sobre lo que hacÃa, no ofreciÃ³ una explicaciÃ³n que justificara su presencia ni sus acciones, segÃºn el reporte policial.
El desarmador fue el Ãºnico instrumento referido por la autoridad en el parte. Tras la intervenciÃ³n, los policÃas le informaron los derechos que le asisten como persona detenida y procedieron a su traslado.
El hombre fue llevado a la FiscalÃa General del Estado, seÃ±alado por su probable responsabilidad en el delito de robo a lugar cerrado en grado de tentativa. SerÃ¡ esa instancia la que defina su situaciÃ³n legal.