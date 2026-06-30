Detienen a "El Party" por presunto intento de robo a negocio en QuerÃ©taro

Una llamada al 911 alertÃ³ a la policÃ­a, que lo hallÃ³ manipulando el acceso del local y lo puso a disposiciÃ³n de la FiscalÃ­a.

PolicÃ­as municipales resguardan a un hombre detenido junto a una patrulla en una calle de QuerÃ©taro de noche.

Dos agentes de la PolicÃ­a Municipal de QuerÃ©taro presentan a un hombre detenido tras una llamada de emergencia. El caso se turnÃ³ a la FiscalÃ­a por una tentativa de robo a lugar cerrado

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Un hombre identificado con el alias "El Party" fue detenido por policÃ­as municipales cuando, de acuerdo con la autoridad, manipulaba con un desarmador el acceso de un establecimiento comercial en QuerÃ©taro. El caso se investiga como una tentativa de robo a lugar cerrado.

La intervenciÃ³n comenzÃ³ con una llamada al Centro de AtenciÃ³n a Emergencias 9-1-1, que reportÃ³ a un sujeto intentando ingresar a un negocio en la colonia Colinas de Santa Cruz, en la zona de San Pedro MÃ¡rtir. Agentes de la SecretarÃ­a de Seguridad PÃºblica Municipal acudieron al punto seÃ±alado.

Al llegar, los oficiales observaron al hombre manipulando la entrada del local con un desarmador. Cuestionado sobre lo que hacÃ­a, no ofreciÃ³ una explicaciÃ³n que justificara su presencia ni sus acciones, segÃºn el reporte policial.

El desarmador fue el Ãºnico instrumento referido por la autoridad en el parte. Tras la intervenciÃ³n, los policÃ­as le informaron los derechos que le asisten como persona detenida y procedieron a su traslado.

El hombre fue llevado a la FiscalÃ­a General del Estado, seÃ±alado por su probable responsabilidad en el delito de robo a lugar cerrado en grado de tentativa. SerÃ¡ esa instancia la que defina su situaciÃ³n legal.

seguridad criminalidad sucesos justicia

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