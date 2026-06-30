Rescatan a cuatro cachorros de pozo de riego en El MarquÃ©s; solo uno sobrevive

Personal de ProtecciÃ³n Civil, en apoyo al IMPA El MarquÃ©s, extrajo una bolsa con cuatro cachorros de un pozo de 12 metros en Palo Alto.

Tres elementos de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s revisan un pozo de riego con apoyo de cuerda en Palo Alto

Personal de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s realiza maniobras de rescate en el pozo donde se encontraban los cachorros, en Palo Alto.

Foto: ProtecciÃ³n Civil El MarquÃ©s.
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Kary GarcÃ­a
Por Kary GarcÃ­a Jun 30, 2026
Kary GarcÃ­a
Soy Kary GarcÃ­a, periodista y editora en Rotativo de QuerÃ©taro, apasionada por el periodismo digital, la fotografÃ­a y la gastronomÃ­a. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a travÃ©s de contenidos dinÃ¡micos y de calidad. TambiÃ©n soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turÃ­stica dedicada a promover los destinos y sitios mÃ¡s emblemÃ¡ticos de QuerÃ©taro y de MÃ©xico. Me encanta viajar y documentar lugares icÃ³nicos, dÃ¡ndoles vida a travÃ©s de imÃ¡genes y reseÃ±as que inspiran y contribuyen a la promociÃ³n del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacciÃ³n, ediciÃ³n y producciÃ³n multimedia, creo reportajes y artÃ­culos que combinan informaciÃ³n veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interÃ©s de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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El MarquÃ©s, QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Personal de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s, en apoyo al Instituto Municipal de ProtecciÃ³n Animal (IMPA), rescatÃ³ a cuatro cachorros que se encontraban atrapados en un pozo de riego de aproximadamente 12 metros de profundidad, en la localidad de Palo Alto. De los cuatro animales, solo uno sobreviviÃ³ y fue trasladado por el IMPA para su atenciÃ³n.

La intervenciÃ³n se originÃ³ por un reporte ciudadano que alertÃ³ sobre sonidos de un animal en el interior del pozo. Al llegar al lugar, el equipo de ProtecciÃ³n Civil visualizÃ³ un espacio confinado y, dentro de Ã©l, una bolsa cerrada de la que provenÃ­an los ruidos.

Personal de Protecci\u00f3n Civil revisa con una c\u00e1mara el interior de un pozo de riego en El Marqu\u00e9s Rescatistas usan una cÃ¡mara para inspeccionar el interior del pozo antes de extraer a los animales, en Palo Alto. Foto: ProtecciÃ³n Civil El MarquÃ©s.

Mediante la tÃ©cnica de gancheo desde la superficie, los rescatistas lograron extraer la bolsa. Al abrirla, encontraron a los cuatro cachorros; tres de ellos ya habÃ­an muerto y uno permanecÃ­a con vida.

El sobreviviente fue entregado al IMPA para continuar su atenciÃ³n y, eventualmente, buscar un hogar mediante adopciÃ³n.

ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s e IMPA hicieron un llamado a la ciudadanÃ­a a no abandonar ni maltratar animales y a optar por la adopciÃ³n o solicitar apoyo institucional cuando no sea posible hacerse cargo de una mascota. Ambas instancias pidieron reportar cualquier caso de maltrato o abandono que se presencie.

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