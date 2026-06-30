El MarquÃ©s, QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Personal de ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s, en apoyo al Instituto Municipal de ProtecciÃ³n Animal (IMPA), rescatÃ³ a cuatro cachorros que se encontraban atrapados en un pozo de riego de aproximadamente 12 metros de profundidad, en la localidad de Palo Alto. De los cuatro animales, solo uno sobreviviÃ³ y fue trasladado por el IMPA para su atenciÃ³n.

La intervenciÃ³n se originÃ³ por un reporte ciudadano que alertÃ³ sobre sonidos de un animal en el interior del pozo. Al llegar al lugar, el equipo de ProtecciÃ³n Civil visualizÃ³ un espacio confinado y, dentro de Ã©l, una bolsa cerrada de la que provenÃ­an los ruidos.

Rescatistas usan una cÃ¡mara para inspeccionar el interior del pozo antes de extraer a los animales, en Palo Alto. Foto: ProtecciÃ³n Civil El MarquÃ©s.

Mediante la tÃ©cnica de gancheo desde la superficie, los rescatistas lograron extraer la bolsa. Al abrirla, encontraron a los cuatro cachorros; tres de ellos ya habÃ­an muerto y uno permanecÃ­a con vida.

El sobreviviente fue entregado al IMPA para continuar su atenciÃ³n y, eventualmente, buscar un hogar mediante adopciÃ³n.

ProtecciÃ³n Civil de El MarquÃ©s e IMPA hicieron un llamado a la ciudadanÃ­a a no abandonar ni maltratar animales y a optar por la adopciÃ³n o solicitar apoyo institucional cuando no sea posible hacerse cargo de una mascota. Ambas instancias pidieron reportar cualquier caso de maltrato o abandono que se presencie.