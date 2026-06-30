San Juan del RÃo, 30 de junio de 2026.- Las familias de tres jÃ³venes sanjuanenses desaparecidos en Sinaloa desde abril de 2025 pudieron darles sepultura en el municipio, luego de mÃ¡s de un aÃ±o de bÃºsqueda.
El gobierno municipal facilitÃ³ los espacios en panteÃ³n, segÃºn informÃ³ el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.
El caso de los jÃ³venes sanjuanenses desaparecidos en Sinaloa
Se trata de JosÃ© IsaÃas GarcÃa Rosey, de 23 aÃ±os, y de los hermanos Carlos Enrique y Santiago SÃ¡nchez RodrÃguez, de 28 y 18 aÃ±os, originarios de San Juan del RÃo.
Los tres desaparecieron el 7 de abril de 2025 cuando regresaban de un viaje a MazatlÃ¡n y se les perdiÃ³ el rastro al pasar por Concordia, Sinaloa.
En mayo, colectivos de bÃºsqueda localizaron restos en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en ese municipio.
La identificaciÃ³n se confirmÃ³ mediante pruebas genÃ©ticas, primero la de JosÃ© IsaÃas y, en fechas recientes, la de los hermanos SÃ¡nchez RodrÃguez, de acuerdo con familiares y colectivos de bÃºsqueda. Las fiscalÃas de QuerÃ©taro y Sinaloa han mantenido reserva sobre el avance de las investigaciones.
El apoyo del gobierno municipal
Cabrera Valencia explicÃ³ que el secretario de Gobierno municipal le solicitÃ³ el respaldo durante el fin de semana y que instruyÃ³ resolver la gestiÃ³n de manera inmediata para que las familias dispusieran de los espacios.
El alcalde indicÃ³ que la SecretarÃa de Gobierno precisarÃ¡ en quÃ© panteones se otorgaron.
Las familias han mantenido la exigencia de que las autoridades esclarezcan las circunstancias de los hechos.