Sepultan en San Juan del RÃ­o a jÃ³venes localizados en Sinaloa tras un aÃ±o de bÃºsqueda

El gobierno municipal apoyÃ³ con los espacios para los restos de los jÃ³venes desaparecidos en abril de 2025, segÃºn informÃ³ el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

PanteÃ³n municipal de San Juan del RÃ­o, donde fueron sepultados tres jÃ³venes originarios del municipio que permanecieron desaparecidos en Sinaloa desde abril de 2025

El gobierno municipal de San Juan del RÃ­o facilitÃ³ espacios en un panteÃ³n para la sepultura de los tres jÃ³venes desaparecidos en Sinaloa, cuyos restos fueron identificados mediante pruebas genÃ©ticas tras mÃ¡s de un aÃ±o de bÃºsqueda.

Imagen Ilustrativa.
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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o, 30 de junio de 2026.- Las familias de tres jÃ³venes sanjuanenses desaparecidos en Sinaloa desde abril de 2025 pudieron darles sepultura en el municipio, luego de mÃ¡s de un aÃ±o de bÃºsqueda.

El gobierno municipal facilitÃ³ los espacios en panteÃ³n, segÃºn informÃ³ el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

El caso de los jÃ³venes sanjuanenses desaparecidos en Sinaloa

Se trata de JosÃ© IsaÃ­as GarcÃ­a Rosey, de 23 aÃ±os, y de los hermanos Carlos Enrique y Santiago SÃ¡nchez RodrÃ­guez, de 28 y 18 aÃ±os, originarios de San Juan del RÃ­o.

Los tres desaparecieron el 7 de abril de 2025 cuando regresaban de un viaje a MazatlÃ¡n y se les perdiÃ³ el rastro al pasar por Concordia, Sinaloa.

En mayo, colectivos de bÃºsqueda localizaron restos en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en ese municipio.

La identificaciÃ³n se confirmÃ³ mediante pruebas genÃ©ticas, primero la de JosÃ© IsaÃ­as y, en fechas recientes, la de los hermanos SÃ¡nchez RodrÃ­guez, de acuerdo con familiares y colectivos de bÃºsqueda. Las fiscalÃ­as de QuerÃ©taro y Sinaloa han mantenido reserva sobre el avance de las investigaciones.

El apoyo del gobierno municipal

Cabrera Valencia explicÃ³ que el secretario de Gobierno municipal le solicitÃ³ el respaldo durante el fin de semana y que instruyÃ³ resolver la gestiÃ³n de manera inmediata para que las familias dispusieran de los espacios.

El alcalde indicÃ³ que la SecretarÃ­a de Gobierno precisarÃ¡ en quÃ© panteones se otorgaron.

Las familias han mantenido la exigencia de que las autoridades esclarezcan las circunstancias de los hechos.

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