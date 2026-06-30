Kuri respalda coordinaciÃ³n de EjÃ©rcito y Guardia Nacional en QuerÃ©taro

Durante el acto por el sÃ©ptimo aniversario de la corporaciÃ³n, el gobernador destacÃ³ el trabajo conjunto entre la 17.Âª Zona Militar y la coordinaciÃ³n estatal.

Mauricio Kuri GonzÃ¡lez estrecha la mano de elementos de la Guardia Nacional formados frente al templete del acto

Kuri GonzÃ¡lez saluda a integrantes de la Guardia Nacional durante la conmemoraciÃ³n por el sÃ©ptimo aniversario de la corporaciÃ³n, realizada en El MarquÃ©s

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El MarquÃ©s, 30 de junio de 2026.- La coordinaciÃ³n entre el EjÃ©rcito Mexicano y la Guardia Nacional ocupa un lugar central en la estrategia de seguridad de QuerÃ©taro, un trabajo conjunto que el gobernador Mauricio Kuri GonzÃ¡lez respaldÃ³ al participar en la conmemoraciÃ³n por el sÃ©ptimo aniversario de la corporaciÃ³n.

El mandatario reconociÃ³ la labor y la consolidaciÃ³n de la Guardia Nacional, asÃ­ como el desempeÃ±o, el compromiso y la vocaciÃ³n de servicio de sus integrantes.

Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez conversa en la mesa de honor flanqueado por dos mandos castrenses durante el acto conmemorativo El gobernador Mauricio Kuri GonzÃ¡lez aparece junto al general JosÃ© Guillermo Lira HernÃ¡ndez, comandante de la 17.Âª Zona Militar, y Ricardo MelÃ©ndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en QuerÃ©taro

En su mensaje, Kuri GonzÃ¡lez resaltÃ³ el trabajo que realizan de manera conjunta Ricardo MelÃ©ndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional, y el general JosÃ© Guillermo Lira HernÃ¡ndez, comandante de la 17.Âª Zona Militar, en las acciones para fortalecer la seguridad en la entidad y sumar esfuerzos en la defensa del paÃ­s.

Siete aÃ±os de la Guardia Nacional en QuerÃ©taro

La Guardia Nacional iniciÃ³ operaciones el 30 de junio de 2019, fecha que desde 2023 se reconoce oficialmente como el DÃ­a de la Guardia Nacional.

En 2024, una reforma constitucional incorporÃ³ a la corporaciÃ³n a la SecretarÃ­a de la Defensa Nacional, lo que estrechÃ³ su coordinaciÃ³n operativa con el EjÃ©rcito Mexicano.

A escala nacional, la instituciÃ³n supera los 130 mil elementos distribuidos en 32 coordinaciones estatales, una de ellas la que opera en QuerÃ©taro.

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