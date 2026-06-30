El MarquÃ©s, 30 de junio de 2026.- La coordinaciÃ³n entre el EjÃ©rcito Mexicano y la Guardia Nacional ocupa un lugar central en la estrategia de seguridad de QuerÃ©taro, un trabajo conjunto que el gobernador Mauricio Kuri GonzÃ¡lez respaldÃ³ al participar en la conmemoraciÃ³n por el sÃ©ptimo aniversario de la corporaciÃ³n.
El mandatario reconociÃ³ la labor y la consolidaciÃ³n de la Guardia Nacional, asÃ como el desempeÃ±o, el compromiso y la vocaciÃ³n de servicio de sus integrantes.
El gobernador Mauricio Kuri GonzÃ¡lez aparece junto al general JosÃ© Guillermo Lira HernÃ¡ndez, comandante de la 17.Âª Zona Militar, y Ricardo MelÃ©ndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en QuerÃ©taroEn su mensaje, Kuri GonzÃ¡lez resaltÃ³ el trabajo que realizan de manera conjunta Ricardo MelÃ©ndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional, y el general JosÃ© Guillermo Lira HernÃ¡ndez, comandante de la 17.Âª Zona Militar, en las acciones para fortalecer la seguridad en la entidad y sumar esfuerzos en la defensa del paÃs.
Siete aÃ±os de la Guardia Nacional en QuerÃ©taro
La Guardia Nacional iniciÃ³ operaciones el 30 de junio de 2019, fecha que desde 2023 se reconoce oficialmente como el DÃa de la Guardia Nacional.
En 2024, una reforma constitucional incorporÃ³ a la corporaciÃ³n a la SecretarÃa de la Defensa Nacional, lo que estrechÃ³ su coordinaciÃ³n operativa con el EjÃ©rcito Mexicano.
A escala nacional, la instituciÃ³n supera los 130 mil elementos distribuidos en 32 coordinaciones estatales, una de ellas la que opera en QuerÃ©taro.