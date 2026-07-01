De 15 a 17 años, la mayoría de las 42 menores desaparecidas en Querétaro

De las 42 fichas activas de menores en el registro de la Fiscalía, 25 corresponden a jóvenes de 15 a 17 años; los 16 y 17 son las edades más recurrentes.

Fotografías de niñas y adolescentes desaparecidas en Querétaro junto al teléfono de reporte

La Fiscalía General del Estado mantiene activas las fichas de búsqueda de menores no localizadas en Querétaro y pide el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de julio de 2026.- La desaparición de menores de edad en Querétaro tiene un rostro definido: el de las adolescentes. De las 42 fichas de búsqueda de niñas y jóvenes que la Fiscalía General del Estado mantiene activas en su registro de personas no localizadas, 25 corresponden a jóvenes de entre 15 y 17 años, más de la mitad del total.

Las edades que más se repiten son los 16 y los 17 años, con nueve casos cada una, seguidas de las adolescentes de 15 con siete. En conjunto, tres de cada cinco menores buscadas por la Fiscalía rebasan los 14 años, un patrón que coincide con lo que los colectivos de búsqueda han señalado como el grupo más vulnerable en el estado.

El resto del registro se reparte entre ocho niñas de 12 a 14 años y nueve menores de entre uno y once años, varias de ellas de un año de edad reportadas dentro de un mismo expediente familiar.

ichas de b\u00fasqueda de adolescentes desaparecidas emitidas por la Fiscal\u00eda General del Estado de Quer\u00e9taro como parte de las acciones para su localizaci\u00f3n Más de la mitad de las fichas activas de búsqueda de menores desaparecidas en Querétaro corresponden a adolescentes de entre 15 y 17 años, de acuerdo con el registro de la Fiscalía General del Estado.Infografía: Rotativo.

La mayoría de los casos se concentra en la capital, aunque los reportes alcanzan a otros municipios. San Juan del Río mantiene al menos dos fichas activas, Amealco una y Cadereyta otra, además de expedientes turnados desde Tolimán y Jalpan de Serra. Los casos más recientes se registraron en junio; los más antiguos permanecen abiertos desde 2008 y 2009, sin que las menores hayan sido localizadas casi dos décadas después.

Cada ficha reúne la media filiación de la persona —edad, estatura, señas particulares y la vestimenta que portaba— junto con el número de expediente y una fotografía. La difusión de estos datos busca sumar a la ciudadanía a las labores de localización.

Las autoridades solicitan a quien cuente con información que permita dar con el paradero de alguna de las menores comunicarse a Locatel, al teléfono 442 229 111.

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