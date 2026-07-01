San Juan del Río, 1 de julio de 2026.- La desaparición de menores de edad en Querétaro tiene un rostro definido: el de las adolescentes. De las 42 fichas de búsqueda de niñas y jóvenes que la Fiscalía General del Estado mantiene activas en su registro de personas no localizadas, 25 corresponden a jóvenes de entre 15 y 17 años, más de la mitad del total.
Las edades que más se repiten son los 16 y los 17 años, con nueve casos cada una, seguidas de las adolescentes de 15 con siete. En conjunto, tres de cada cinco menores buscadas por la Fiscalía rebasan los 14 años, un patrón que coincide con lo que los colectivos de búsqueda han señalado como el grupo más vulnerable en el estado.
El resto del registro se reparte entre ocho niñas de 12 a 14 años y nueve menores de entre uno y once años, varias de ellas de un año de edad reportadas dentro de un mismo expediente familiar.
Más de la mitad de las fichas activas de búsqueda de menores desaparecidas en Querétaro corresponden a adolescentes de entre 15 y 17 años, de acuerdo con el registro de la Fiscalía General del Estado.Infografía: Rotativo.
La mayoría de los casos se concentra en la capital, aunque los reportes alcanzan a otros municipios. San Juan del Río mantiene al menos dos fichas activas, Amealco una y Cadereyta otra, además de expedientes turnados desde Tolimán y Jalpan de Serra. Los casos más recientes se registraron en junio; los más antiguos permanecen abiertos desde 2008 y 2009, sin que las menores hayan sido localizadas casi dos décadas después.
Cada ficha reúne la media filiación de la persona —edad, estatura, señas particulares y la vestimenta que portaba— junto con el número de expediente y una fotografía. La difusión de estos datos busca sumar a la ciudadanía a las labores de localización.
Las autoridades solicitan a quien cuente con información que permita dar con el paradero de alguna de las menores comunicarse a Locatel, al teléfono 442 229 111.