Lirio en presa Endhó baja a 443 hectáreas tras retiro de maleza

La Conabio confirmó la reducción tras el retiro de 105 mil metros cúbicos de maleza en ocho meses de trabajo.

Vista satelital de la presa Endhó y su entorno agrícola en Hidalgo

Imagen satelital de la presa Endhó, en Hidalgo, donde la Conagua reporta la reducción del lirio acuático a 443 hectáreas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Nopala de Villagrán, Hidalgo, 1 de julio de 2026.- El lirio acuático de la presa Endhó se redujo a 443 hectáreas en junio de 2026, frente a las 900 que cubría en octubre de 2025, una caída de poco más de la mitad de la superficie invadida por la plaga.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) confirmó la reducción con imágenes satelitales y análisis técnicos. El retiro alcanzó 105 mil metros cúbicos de maleza dentro del Plan Maestro de Recuperación del cuerpo de agua, que coordina la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La remoción se sostuvo durante los ocho meses más recientes con maquinaria pesada operada por técnicos: cuatro excavadoras, tres retroexcavadoras, un cargador frontal, seis bandas transportadoras, una máquina empujadora y ocho camiones de volteo.

En paralelo corre una campaña sanitaria que arrancó el 1 de mayo. La Conagua reporta 27 mil habitantes beneficiados en 27 comunidades ribereñas, con intervención terrestre en 3 mil hectáreas y 9 mil 200 viviendas, además de fumigación aérea sobre 2 mil 100 hectáreas de la presa.

Dieciséis de las 27 comunidades incorporadas al programa llegaron a su sexta aplicación de insecticida contra el mosquito Culex en etapa adulta: Santa Ana Ahuehuepan, Michimaloya, Santa María Daxtho, Xijay de Cuauhtémoc, San Pedro Nextlalpan, Benito Juárez, Julián Villagrán, San Francisco Bojay Colonia, General Pedro María Anaya, San Mateo La Curva, La Loma, La Ermita, San Gabriel, Santa María Michimaltongo Pueblo, El Retiro y Xiteje de Zapata.

Otras once avanzan en la quinta aplicación: Santa María Michimaltongo Colonia, San Francisco Bojay Pueblo, San Miguel de las Piedras Primera y Segunda Sección, Tepetitlán Cabecera Municipal, Gran Manzana 1, 2, 3 y 4, La Malinche Segunda Sección, Atengo y 16 de Enero Segunda Ampliación.

La fumigación terrestre emplea termonebulización, tecnología ULV y aspersión manual al interior de las viviendas. En la aérea se usan drones que detectan las zonas de mayor carga de lirio para dosificar el insecticida y reducir el impacto ambiental del tratamiento.

hidalgo presas y bordos medio ambiente

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