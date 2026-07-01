Nopala de Villagrán, Hidalgo, 1 de julio de 2026.- El lirio acuático de la presa Endhó se redujo a 443 hectáreas en junio de 2026, frente a las 900 que cubría en octubre de 2025, una caída de poco más de la mitad de la superficie invadida por la plaga.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) confirmó la reducción con imágenes satelitales y análisis técnicos. El retiro alcanzó 105 mil metros cúbicos de maleza dentro del Plan Maestro de Recuperación del cuerpo de agua, que coordina la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La remoción se sostuvo durante los ocho meses más recientes con maquinaria pesada operada por técnicos: cuatro excavadoras, tres retroexcavadoras, un cargador frontal, seis bandas transportadoras, una máquina empujadora y ocho camiones de volteo.
En paralelo corre una campaña sanitaria que arrancó el 1 de mayo. La Conagua reporta 27 mil habitantes beneficiados en 27 comunidades ribereñas, con intervención terrestre en 3 mil hectáreas y 9 mil 200 viviendas, además de fumigación aérea sobre 2 mil 100 hectáreas de la presa.
Dieciséis de las 27 comunidades incorporadas al programa llegaron a su sexta aplicación de insecticida contra el mosquito Culex en etapa adulta: Santa Ana Ahuehuepan, Michimaloya, Santa María Daxtho, Xijay de Cuauhtémoc, San Pedro Nextlalpan, Benito Juárez, Julián Villagrán, San Francisco Bojay Colonia, General Pedro María Anaya, San Mateo La Curva, La Loma, La Ermita, San Gabriel, Santa María Michimaltongo Pueblo, El Retiro y Xiteje de Zapata.
Otras once avanzan en la quinta aplicación: Santa María Michimaltongo Colonia, San Francisco Bojay Pueblo, San Miguel de las Piedras Primera y Segunda Sección, Tepetitlán Cabecera Municipal, Gran Manzana 1, 2, 3 y 4, La Malinche Segunda Sección, Atengo y 16 de Enero Segunda Ampliación.
La fumigación terrestre emplea termonebulización, tecnología ULV y aspersión manual al interior de las viviendas. En la aérea se usan drones que detectan las zonas de mayor carga de lirio para dosificar el insecticida y reducir el impacto ambiental del tratamiento.