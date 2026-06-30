PrevÃ©n lluvias fuertes con granizo en zonas de QuerÃ©taro para el 1 de julio

El oeste y el sur del estado registrarÃ¡n precipitaciones de 25 a 50 milÃ­metros con descargas elÃ©ctricas, mientras las autoridades piden atender los avisos oficiales.

Cielo nublado sobre QuerÃ©taro previo a las lluvias fuertes pronosticadas por el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional para el 1 de julio de 2026

El Servicio MeteorolÃ³gico Nacional pronostica lluvias fuertes, descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo en el oeste y sur de QuerÃ©taro durante el miÃ©rcoles 1 de julio de 2026.

Foto: Kary GarcÃ­a.
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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Las lluvias fuertes en QuerÃ©taro continuarÃ¡n el miÃ©rcoles 1 de julio de 2026, cuando el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN) prevÃ© chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milÃ­metros en el oeste y el sur del estado, acompaÃ±ados de descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo.

Las autoridades anticipan encharcamientos, deslaves e incremento en los niveles de rÃ­os y arroyos en zonas bajas.

El pronÃ³stico forma parte del aviso del SMN y la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) para el arranque de julio. Una circulaciÃ³n ciclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera, en interacciÃ³n con canales de baja presiÃ³n, inestabilidad atmosfÃ©rica y el paso de ondas tropicales, mantendrÃ¡ el temporal de lluvias sobre buena parte de la RepÃºblica Mexicana.

Las regiones del oeste y el sur concentran la mayor probabilidad de precipitaciÃ³n intensa, con acumulados que pueden alcanzar los 50 milÃ­metros en puntos especÃ­ficos.

Las descargas elÃ©ctricas y la posible caÃ­da de granizo elevan el riesgo de inundaciones en vialidades y zonas bajas, ademÃ¡s de reducir la visibilidad para quienes circulen durante las tormentas.

El escenario llega tras las afectaciones por lluvias (https://rotativo.com.mx/lluvias-queretaro-afectaciones-capital) que dejaron viviendas inundadas y autos varados en la capital semanas atrÃ¡s.

Pese a las lluvias, el SMN mantiene un ambiente templado a cÃ¡lido en la entidad, con temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 grados Celsius en el norte del estado y cielo medio nublado a nublado durante buena parte de la jornada.

El SMN y Conagua exhortan a la poblaciÃ³n a atender los avisos oficiales y a seguir las indicaciones de ProtecciÃ³n Civil. Entre las medidas bÃ¡sicas figuran evitar cruzar calles o cauces con corriente, no resguardarse bajo Ã¡rboles o espectaculares durante la actividad elÃ©ctrica, mantener despejadas las coladeras y conducir con precauciÃ³n por la visibilidad reducida.

La temporada ya habÃ­a colocado al clima en QuerÃ©taro (https://rotativo.com.mx/clima-queretaro-hoy-chubascos-granizo-viento) bajo vigilancia por chubascos, granizo y viento en dÃ­as recientes.

El organismo prevÃ© que las lluvias se mantengan en el centro del paÃ­s entre el miÃ©rcoles 1 y el viernes 3 de julio, por lo que recomienda consultar las actualizaciones del SMN a lo largo de la semana.

clima medio ambiente seguridad temporada de lluvias

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