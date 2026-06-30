QuerÃ©taro, 30 de junio de 2026.- Las lluvias fuertes en QuerÃ©taro continuarÃ¡n el miÃ©rcoles 1 de julio de 2026, cuando el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN) prevÃ© chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milÃmetros en el oeste y el sur del estado, acompaÃ±ados de descargas elÃ©ctricas y posible caÃda de granizo.
Las autoridades anticipan encharcamientos, deslaves e incremento en los niveles de rÃos y arroyos en zonas bajas.
El pronÃ³stico forma parte del aviso del SMN y la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) para el arranque de julio. Una circulaciÃ³n ciclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera, en interacciÃ³n con canales de baja presiÃ³n, inestabilidad atmosfÃ©rica y el paso de ondas tropicales, mantendrÃ¡ el temporal de lluvias sobre buena parte de la RepÃºblica Mexicana.
Las regiones del oeste y el sur concentran la mayor probabilidad de precipitaciÃ³n intensa, con acumulados que pueden alcanzar los 50 milÃmetros en puntos especÃficos.
Las descargas elÃ©ctricas y la posible caÃda de granizo elevan el riesgo de inundaciones en vialidades y zonas bajas, ademÃ¡s de reducir la visibilidad para quienes circulen durante las tormentas.
El escenario llega tras las afectaciones por lluvias (https://rotativo.com.mx/lluvias-queretaro-afectaciones-capital) que dejaron viviendas inundadas y autos varados en la capital semanas atrÃ¡s.
Pese a las lluvias, el SMN mantiene un ambiente templado a cÃ¡lido en la entidad, con temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 grados Celsius en el norte del estado y cielo medio nublado a nublado durante buena parte de la jornada.
El SMN y Conagua exhortan a la poblaciÃ³n a atender los avisos oficiales y a seguir las indicaciones de ProtecciÃ³n Civil. Entre las medidas bÃ¡sicas figuran evitar cruzar calles o cauces con corriente, no resguardarse bajo Ã¡rboles o espectaculares durante la actividad elÃ©ctrica, mantener despejadas las coladeras y conducir con precauciÃ³n por la visibilidad reducida.
La temporada ya habÃa colocado al clima en QuerÃ©taro (https://rotativo.com.mx/clima-queretaro-hoy-chubascos-granizo-viento) bajo vigilancia por chubascos, granizo y viento en dÃas recientes.
El organismo prevÃ© que las lluvias se mantengan en el centro del paÃs entre el miÃ©rcoles 1 y el viernes 3 de julio, por lo que recomienda consultar las actualizaciones del SMN a lo largo de la semana.