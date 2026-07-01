Comisión avala reforma para que ayuntamientos de Querétaro tengan un solo síndico

El dictamen, aprobado por unanimidad, responde a un mandato federal y ahora pasará al Pleno para su discusión.

Adriana Meza Argaluza, Sinuhé Piedragil Ortiz y Leonor Mejía Barraza posan ante el fondo de la comisión legislativa

Sinuhé Piedragil, Adriana Meza y Leonor Mejía, integrantes de la Comisión de Gobernación, tras la sesión en que se aprobó el dictamen sobre la integración de los ayuntamientos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, 1 de julio de 2026.- Los ayuntamientos de Querétaro pasarían de dos síndicos a uno solo, luego de que la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 35 de la Constitución local en materia de integración de los cabildos.

Sinuh\u00e9 Piedragil Ortiz habla frente a un micr\u00f3fono durante la sesi\u00f3n de la comisi\u00f3n El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la comisión, explica los alcances de la reforma al artículo 35 constitucional. rotativo.com.mx

El presidente de la comisión, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, explicó que el cambio responde a un mandato federal dirigido a las legislaturas de los estados. “Se trata de una reforma a la Constitución general, que menciona que debemos de tener un solo síndico; actualmente en la Constitución local y en la Ley Electoral se menciona la integración de ayuntamientos con dos síndicos, entonces tenemos que establecer que solamente habrá un síndico, sobre esto versa la modificación”, detalló.

Adriana Meza Argaluza sostiene un documento durante la sesi\u00f3n de la comisi\u00f3n La diputada Adriana Meza Argaluza, secretaria de la comisión, durante la sesión de trabajo. rotativo.com.mx

Como parte del Constituyente Permanente local, la Legislatura notificó a los 18 ayuntamientos del estado para que enviaran sus consideraciones sobre el dictamen. Dentro del plazo establecido respondieron de manera formal cinco municipios: Colón, Amealco, Tequisquiapan, Tolimán y Pinal de Amoles.

Leonor Mej\u00eda Barraza sonr\u00ede con un l\u00e1piz en la mano durante la sesi\u00f3n La diputada Leonor Mejía Barraza, integrante de la comisión, en la sesión donde se avaló el dictamen. rotativo.com.mx

Piedragil Ortiz precisó que las cinco respuestas fueron afirmativas y que, respecto de los ayuntamientos que no se pronunciaron, se entiende que no tienen observaciones y estarían de acuerdo con la reforma.

En la sesión participaron también las diputadas Adriana Meza Argaluza, secretaria de la comisión, y Leonor Mejía Barraza, integrante. El dictamen ya era del conocimiento de los integrantes, por lo que fue sometido a votación con resultado favorable.

Tres legisladores levantan la mano durante la votaci\u00f3n en la mesa de la comisi\u00f3n Los integrantes de la comisión votan el dictamen, que se aprobó por unanimidad y en sentido favorable. rotativo.com.mx

El siguiente paso será presentar el dictamen al Pleno de la Legislatura. De aprobarse, se enviará de nuevo a los ayuntamientos para su votación en los cabildos. “Tendría que ser aprobado entonces por mayoría de Cabildos y por la mayoría del Pleno de la Legislatura para realizarse esta reforma a nuestra Constitución, que se publique y entre en vigor”, concluyó el diputado.

legislatura leyes reformas

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