Santiago de Querétaro, 1 de julio de 2026.- Los ayuntamientos de Querétaro pasarían de dos síndicos a uno solo, luego de que la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 35 de la Constitución local en materia de integración de los cabildos.
El diputado Sinuhé Piedragil Ortiz, presidente de la comisión, explica los alcances de la reforma al artículo 35 constitucional. rotativo.com.mx
El presidente de la comisión, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, explicó que el cambio responde a un mandato federal dirigido a las legislaturas de los estados. “Se trata de una reforma a la Constitución general, que menciona que debemos de tener un solo síndico; actualmente en la Constitución local y en la Ley Electoral se menciona la integración de ayuntamientos con dos síndicos, entonces tenemos que establecer que solamente habrá un síndico, sobre esto versa la modificación”, detalló.
La diputada Adriana Meza Argaluza, secretaria de la comisión, durante la sesión de trabajo. rotativo.com.mx
Como parte del Constituyente Permanente local, la Legislatura notificó a los 18 ayuntamientos del estado para que enviaran sus consideraciones sobre el dictamen. Dentro del plazo establecido respondieron de manera formal cinco municipios: Colón, Amealco, Tequisquiapan, Tolimán y Pinal de Amoles.
La diputada Leonor Mejía Barraza, integrante de la comisión, en la sesión donde se avaló el dictamen. rotativo.com.mx
Piedragil Ortiz precisó que las cinco respuestas fueron afirmativas y que, respecto de los ayuntamientos que no se pronunciaron, se entiende que no tienen observaciones y estarían de acuerdo con la reforma.
En la sesión participaron también las diputadas Adriana Meza Argaluza, secretaria de la comisión, y Leonor Mejía Barraza, integrante. El dictamen ya era del conocimiento de los integrantes, por lo que fue sometido a votación con resultado favorable.
Los integrantes de la comisión votan el dictamen, que se aprobó por unanimidad y en sentido favorable. rotativo.com.mx
El siguiente paso será presentar el dictamen al Pleno de la Legislatura. De aprobarse, se enviará de nuevo a los ayuntamientos para su votación en los cabildos. “Tendría que ser aprobado entonces por mayoría de Cabildos y por la mayoría del Pleno de la Legislatura para realizarse esta reforma a nuestra Constitución, que se publique y entre en vigor”, concluyó el diputado.