Querétaro, 1 de julio de 2026.- La Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro presentó a más de mil 500 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) la oferta turística de la ciudad y las actividades de MéxicQ Zona Fest previstas para el periodo vacacional, en el marco del Mundial de Futbol que este año se disputa en el país.
Alumnos del COBAQ acompañan la jornada de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro. rotativo.com.mx
La dependencia recorrió los ocho planteles del COBAQ, donde sostuvo un diálogo con los alumnos para exponer las opciones de esparcimiento, la agenda cultural y los conciertos disponibles para las familias queretanas y los visitantes.
La titular de Turismo Municipal presenta la oferta turística y las actividades de MéxicQ Zona Fest a estudiantes del COBAQ. rotativo.com.mx
La secretaria de Turismo Municipal, Mariana Ortiz, expuso la programación ante los estudiantes y los invitó a aprovechar las vacaciones para conocer museos, plazas, barrios tradicionales, eventos culturales y espacios recreativos del municipio.
Ortiz planteó que los jóvenes se conviertan en promotores de los atractivos de la ciudad y subrayó el interés de reforzar las alianzas institucionales para acercar a esa población a iniciativas de desarrollo social, cultural y turístico.
Alumnos del COBAQ acompañan la jornada de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro. rotativo.com.mx
La gira incluyó los planteles Satélite, Azteca, Epigmenio González, Real de San Miguel, Desarrollo Académico Epigmenio González, Constitución de 1917, Jofrito y Santa Rosa Jáuregui.