Turismo Municipal lleva oferta del Mundial a mil 500 estudiantes del COBAQ

La dependencia recorrió ocho planteles del bachillerato para presentar las actividades de MéxicQ Zona Fest de cara al periodo vacacional.

Estudiantes del COBAQ posan con sarapes tricolor junto a personal de Turismo Municipal

Estudiantes del COBAQ participan en la jornada informativa de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro. La actividad se realizó de cara al periodo vacacional y el Mundial de Futbol.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- La Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro presentó a más de mil 500 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) la oferta turística de la ciudad y las actividades de MéxicQ Zona Fest previstas para el periodo vacacional, en el marco del Mundial de Futbol que este año se disputa en el país.

Estudiantes del COBAQ posan con sarapes tricolor junto a personal de Turismo Municipal Alumnos del COBAQ acompañan la jornada de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

La dependencia recorrió los ocho planteles del COBAQ, donde sostuvo un diálogo con los alumnos para exponer las opciones de esparcimiento, la agenda cultural y los conciertos disponibles para las familias queretanas y los visitantes.

Mariana Ortiz dialoga con estudiantes bajo una lona en un plantel del COBAQ La titular de Turismo Municipal presenta la oferta turística y las actividades de MéxicQ Zona Fest a estudiantes del COBAQ. rotativo.com.mx

La secretaria de Turismo Municipal, Mariana Ortiz, expuso la programación ante los estudiantes y los invitó a aprovechar las vacaciones para conocer museos, plazas, barrios tradicionales, eventos culturales y espacios recreativos del municipio.

Ortiz planteó que los jóvenes se conviertan en promotores de los atractivos de la ciudad y subrayó el interés de reforzar las alianzas institucionales para acercar a esa población a iniciativas de desarrollo social, cultural y turístico.

Estudiantes del COBAQ posan con sarapes tricolor junto a personal de Turismo Municipal Alumnos del COBAQ acompañan la jornada de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

La gira incluyó los planteles Satélite, Azteca, Epigmenio González, Real de San Miguel, Desarrollo Académico Epigmenio González, Constitución de 1917, Jofrito y Santa Rosa Jáuregui.

educacion turismo cobaq mundial

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