Santiago de Querétaro, Querétaro, 30 de junio de 2026.- Más de 16 mil personas siguieron en el MéxicQ Zona Fest el triunfo de la Selección Mexicana, que venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, acompañó a la afición durante el partido, que se disputó este martes en el estadio y se proyectó ante la multitud reunida en el recinto.
Asistentes celebran un gol de la Selección Mexicana durante la transmisión del partido en el MéxicQ Zona Fest, en Querétaro. rotativo.com.mx
El MéxicQ Zona Fest ha recibido a más de 76 mil personas desde el arranque del torneo, según el corte del pasado domingo. El espacio ha combinado la transmisión de los partidos con actividades, oferta gastronómica y conciertos.
Al cierre de la jornada, los asistentes disfrutaron del concierto de Los 90's Pop Tour, con la participación de Kabah, Caló, JNS y Mercurio.
Felifer Macías se toma una fotografía con una asistente al MéxicQ Zona Fest durante la jornada mundialista. rotativo.com.mx
Las actividades continuarán los días 4, 5, 11 y 29 de julio, con los partidos programados y presentaciones de Panteón Rococó, Mau y Ricky, Los Cardenales y Los Ángeles Azules. El acceso tiene un costo de 80 pesos por persona por día.