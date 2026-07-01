México vence 2-0 a Ecuador y más de 16 mil lo celebran en Querétaro

El presidente municipal Felifer Macías acompañó a la afición que siguió el triunfo del Tri sobre Ecuador.

Felifer Macías sonríe entre aficionados con playeras de la Selección Mexicana en el MéxicQ Zona Fest

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías y el ex gobernador Francisco Domínguez, acompañan a la afición durante la transmisión del partido en el MéxicQ Zona Fest.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro, 30 de junio de 2026.- Más de 16 mil personas siguieron en el MéxicQ Zona Fest el triunfo de la Selección Mexicana, que venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, acompañó a la afición durante el partido, que se disputó este martes en el estadio y se proyectó ante la multitud reunida en el recinto.

Aficionados festejan con los brazos en alto durante la transmisi\u00f3n del partido de M\u00e9xico en el M\u00e9xicQ Zona Fest Asistentes celebran un gol de la Selección Mexicana durante la transmisión del partido en el MéxicQ Zona Fest, en Querétaro. rotativo.com.mx

El MéxicQ Zona Fest ha recibido a más de 76 mil personas desde el arranque del torneo, según el corte del pasado domingo. El espacio ha combinado la transmisión de los partidos con actividades, oferta gastronómica y conciertos.

Al cierre de la jornada, los asistentes disfrutaron del concierto de Los 90's Pop Tour, con la participación de Kabah, Caló, JNS y Mercurio.

Felifer Mac\u00edas posa para una fotograf\u00eda junto a una aficionada con playera de M\u00e9xico Felifer Macías se toma una fotografía con una asistente al MéxicQ Zona Fest durante la jornada mundialista. rotativo.com.mx

Las actividades continuarán los días 4, 5, 11 y 29 de julio, con los partidos programados y presentaciones de Panteón Rococó, Mau y Ricky, Los Cardenales y Los Ángeles Azules. El acceso tiene un costo de 80 pesos por persona por día.

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