La POES pide a los queretanos denunciar seis señales de delito al 911 y 089

La corporación estatal detalló los focos de alerta que la ciudadanía puede reportar de forma anónima, en una entidad donde los avisos al 089 ya han detonado operativos.

Infografía de la Policía Estatal de Querétaro con seis situaciones a denunciar al 911 y al 089.

La Policía Estatal de Querétaro difunde las seis señales de delito que la ciudadanía puede reportar al 911 en emergencias y al 089 de forma anónima.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro (POES) llamó a la ciudadanía a denunciar seis tipos de situaciones que pueden anticipar la comisión de un delito, a través del 911 para emergencias y del 089 para reportes anónimos.

La corporación difundió la lista como parte de su campaña permanente de prevención bajo el lema "Defendiendo Querétaro".

El primer foco de alerta señalado por la dependencia es cuando la persona que arrendó un inmueble, u otra distinta, ofrece pagos por adelantado sin identificarse. La POES también pide reportar los movimientos inusuales de vehículos o personas durante la madrugada, así como los lugares donde se escuchen detonaciones de arma de fuego.

La corporación agregó tres supuestos más: tener conocimiento de que una mujer o una persona menor de edad sufre violencia de cualquier tipo; detectar centros nocturnos donde ocurran riñas o disparos; y ubicar sitios donde se venda alcohol o sustancias prohibidas a menores.

La institución subrayó que las denuncias pueden hacerse de manera anónima marcando el 089, mientras que el 911 se reserva para emergencias que requieran atención inmediata.

La sede de la Policía Estatal se ubica sobre Paseo 5 de Febrero, en la colonia San Antonio de la Punta, en la capital del estado.

El llamado se inscribe en una dinámica que en Querétaro ya ha rendido resultados concretos. En mayo pasado, un reporte a la línea 089 permitió la detención de un hombre y el aseguramiento de sustancias ilícitas sobre el bulevar Bernardo Quintana; el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que quedó a cargo de determinar su situación jurídica.

En junio, otro aviso anónimo al mismo número derivó en la detención de una pareja en Corregidora, también por presunta posesión de narcóticos.

La POES ha combinado los reportes ciudadanos con herramientas de análisis del Complejo de Seguridad Rhino para ubicar a las personas señaladas.

La corporación insiste en que la aportación de información por parte de la población es un factor determinante en la intervención oportuna, sin que ello sustituya la investigación que corresponde a las autoridades ministeriales.

seguridad gobierno poes denuncia ciudadana

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