Querétaro, 1 de julio de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro (POES) llamó a la ciudadanía a denunciar seis tipos de situaciones que pueden anticipar la comisión de un delito, a través del 911 para emergencias y del 089 para reportes anónimos.
La corporación difundió la lista como parte de su campaña permanente de prevención bajo el lema "Defendiendo Querétaro".
El primer foco de alerta señalado por la dependencia es cuando la persona que arrendó un inmueble, u otra distinta, ofrece pagos por adelantado sin identificarse. La POES también pide reportar los movimientos inusuales de vehículos o personas durante la madrugada, así como los lugares donde se escuchen detonaciones de arma de fuego.
La corporación agregó tres supuestos más: tener conocimiento de que una mujer o una persona menor de edad sufre violencia de cualquier tipo; detectar centros nocturnos donde ocurran riñas o disparos; y ubicar sitios donde se venda alcohol o sustancias prohibidas a menores.
La institución subrayó que las denuncias pueden hacerse de manera anónima marcando el 089, mientras que el 911 se reserva para emergencias que requieran atención inmediata.
La sede de la Policía Estatal se ubica sobre Paseo 5 de Febrero, en la colonia San Antonio de la Punta, en la capital del estado.
El llamado se inscribe en una dinámica que en Querétaro ya ha rendido resultados concretos. En mayo pasado, un reporte a la línea 089 permitió la detención de un hombre y el aseguramiento de sustancias ilícitas sobre el bulevar Bernardo Quintana; el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que quedó a cargo de determinar su situación jurídica.
En junio, otro aviso anónimo al mismo número derivó en la detención de una pareja en Corregidora, también por presunta posesión de narcóticos.
La POES ha combinado los reportes ciudadanos con herramientas de análisis del Complejo de Seguridad Rhino para ubicar a las personas señaladas.
La corporación insiste en que la aportación de información por parte de la población es un factor determinante en la intervención oportuna, sin que ello sustituya la investigación que corresponde a las autoridades ministeriales.