Controlan incendio en bodega de reciclaje en Puebla; no hay lesionados

Personal estatal, municipal y de municipios vecinos combatió el fuego en una bodega de 680 metros cuadrados sin daños a viviendas cercanas.

Elementos de Protección Civil combaten un incendio en una bodega de reciclaje en Puebla

Elementos de Protección Civil estatal y municipal combaten el incendio en la bodega de material reciclable de la colonia Santiago de los Leones, en Puebla.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 01, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Puebla, Puebla, 01 de julio de 2026.- Un incendio registrado durante la madrugada de este martes en una bodega de material reciclable de la colonia Santiago de los Leones, en Puebla capital, fue controlado por corporaciones estatales y municipales sin dejar personas lesionadas ni fallecidas, informó el coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, coronel Bernabé López.

El reporte fue recibido a las 02:01 horas a través de la línea de emergencias 9-1-1, por un incendio al interior de una bodega de aproximadamente 680 metros cuadrados, destinada al almacenamiento de material reciclable, principalmente borra, algodón y otros residuos combustibles.

Al lugar acudió personal de Protección Civil Estatal, en coordinación con Bomberos del Estado y Protección Civil Municipal de Puebla, con el apoyo de elementos de Protección Civil de Cuautlancingo y San Andrés Cholula, quienes reforzaron las maniobras de combate, control y mitigación del fuego.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de inmuebles cercanos al lugar del siniestro. Las viviendas ubicadas a aproximadamente 20 metros de la bodega no presentan afectaciones por radiación térmica.

López señaló que el inmueble se encuentra en fase libre de combustión y que continúan las labores de control y enfriamiento para eliminar cualquier riesgo, en tanto se mantienen las evaluaciones correspondientes y la actualización de la información.

seguridad incendio sucesos puebla

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