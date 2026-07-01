Puebla, Puebla, 01 de julio de 2026.- Un incendio registrado durante la madrugada de este martes en una bodega de material reciclable de la colonia Santiago de los Leones, en Puebla capital, fue controlado por corporaciones estatales y municipales sin dejar personas lesionadas ni fallecidas, informó el coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, coronel Bernabé López.

El reporte fue recibido a las 02:01 horas a través de la línea de emergencias 9-1-1, por un incendio al interior de una bodega de aproximadamente 680 metros cuadrados, destinada al almacenamiento de material reciclable, principalmente borra, algodón y otros residuos combustibles.

Al lugar acudió personal de Protección Civil Estatal, en coordinación con Bomberos del Estado y Protección Civil Municipal de Puebla, con el apoyo de elementos de Protección Civil de Cuautlancingo y San Andrés Cholula, quienes reforzaron las maniobras de combate, control y mitigación del fuego.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de inmuebles cercanos al lugar del siniestro. Las viviendas ubicadas a aproximadamente 20 metros de la bodega no presentan afectaciones por radiación térmica.

López señaló que el inmueble se encuentra en fase libre de combustión y que continúan las labores de control y enfriamiento para eliminar cualquier riesgo, en tanto se mantienen las evaluaciones correspondientes y la actualización de la información.