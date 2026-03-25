Explota cilindro en gasera de Chalco y deja una persona herida en Edomex

Protección Civil descarta personas fallecidas tras el estallido registrado a las 5:30 horas.

Zona acordonada tras explosión en gasera de Chalco Edomex con elementos de emergencia

Daños en cortinas metálicas y fachadas de locales comerciales aledaños a la gasera de Chalco.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
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- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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México, 25 de marzo de 2026. — La detonación de un cilindro en una gasera ubicada en la avenida Tierra y Libertad, esquina Aquiles Serdán, de la colonia Emiliano Zapata, en Chalco, Estado de México, provocó esta madrugada una emergencia que movilizó a cuerpos de rescate, policías municipales y elementos del Ejército mexicano. Protección Civil del Estado de México confirmó una persona lesionada y descartó decesos.

El estallido ocurrió alrededor de las 5:30 horas. Testigos que residen a pocas cuadras del punto relataron a medios locales haber escuchado dos estruendos consecutivos que los sacaron de la cama.

La onda expansiva arrancó cortinas metálicas de al menos tres locales comerciales cercanos a la gasera en la colonia Emiliano Zapata y provocó daños estructurales visibles en las fachadas.

Elementos castrenses acordonaron el perímetro ante el riesgo de nuevos incidentes, dado que los inmuebles aledaños presentaban afectaciones severas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó a través de sus redes sociales el despliegue de una Misión ECO para atender la situación en coordinación con autoridades locales.

Vecinos alertan sobre riesgo permanente en Chalco

Una comerciante propietaria de un local de materiales para construcción, ubicado a escasos metros de la gasera, describió que la pipa "explotó, se acumuló el gas y todas las cortinas las voló".

Otro vecino identificado como Luis Antonio advirtió que la instalación representa una amenaza constante porque en la zona operan dos estaciones de gas en un radio reducido.

El incidente se suma a un historial de emergencias relacionadas con el manejo de gas LP en zonas densamente pobladas del Valle de México.

Solo en lo que va de 2026, autoridades del Estado de México han atendido al menos tres eventos similares en municipios conurbados.

Los cuerpos de emergencia mantenían presencia en el área mientras técnicos evaluaban las condiciones de la infraestructura afectada para determinar si los locales comerciales podrán reabrir en los próximos días.

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