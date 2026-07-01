Jornadas Alcalde en Acción suman 5,581 servicios en seis salidas de 2026

La entrega de lentes graduados y los servicios públicos encabezan las solicitudes; la próxima salida será el 16 de julio en Reforma Agraria.

Federico de Los Cobos habla durante una videollamada con medios sobre las Jornadas Alcalde en Acción

Federico de Los Cobos, titular de la Jefatura de Gabinete del municipio de Querétaro, expone los resultados de las Jornadas Alcalde en Acción durante una reunión con medios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- Las Jornadas Alcalde en Acción sumaron 5,581 servicios en las seis salidas realizadas durante 2026 en el municipio de Querétaro, con los adultos mayores como principal sector atendido, informó la Jefatura de Gabinete durante una reunión con medios.

Del total, el DIF municipal aportó 3,787 servicios y las dependencias 1,794, con una asistencia acumulada de 3,364 personas. El promedio por jornada se ubica en 560 asistentes y 930 servicios.

Desde el arranque de la administración se han efectuado 21 jornadas en total. El esquema opera actualmente cada 15 días, aunque la Jefatura de Gabinete adelantó que trabaja para realizarlas cada semana y ampliar la cobertura a más colonias en las siete delegaciones.

La entrega de lentes graduados mediante servicio de optometría es la atención con mayor demanda, seguida de los servicios públicos que ofrecen las secretarías, como poda alta y recolección de cacharros.

Entre los servicios del DIF también se incluyen consulta médica general y pediátrica, audiometría con entrega de aparatos auditivos, limpieza dental, aplicación de flúor, pruebas de tamizaje de diabetes y apoyos con sillas de ruedas y andaderas.

Los adultos mayores representan entre 60 y 70 por ciento de quienes solicitan estos apoyos, precisó la dependencia.

La delegación Santa Rosa Jáuregui ha sido la única sede repetida, con dos jornadas este año. La próxima está programada para el 16 de julio en la colonia Reforma Agraria, donde participarán el DIF y la mayoría de las secretarías, con la posibilidad de incorporar a Seguridad Pública del Estado para el trámite de licencias de conducir y a Qrobús.

En una de las salidas recientes se incorporó el Colegio de Notarios a petición de la ciudadanía, para resolver dudas sobre escrituras y otros temas jurídicos. La Jefatura de Gabinete señaló que la selección de sedes responde a las solicitudes que envían las colonias.

Sobre la continuidad del programa durante el proceso electoral, la dependencia indicó que las jornadas en calle no podrían operar bajo el mismo formato, aunque los servicios del DIF se mantendrían desde Centro Cívico por tratarse de atención de salud.

Respecto al presupuesto, la Jefatura de Gabinete aclaró que no cuenta con una partida propia para las jornadas: el recurso corresponde al DIF, que dispone de una asignación para jornadas de salud, mientras que la coordinación incorpora a las secretarías.

Para julio, la administración proyecta realizar tres jornadas.

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