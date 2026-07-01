Querétaro, 1 de julio de 2026.- Las Jornadas Alcalde en Acción sumaron 5,581 servicios en las seis salidas realizadas durante 2026 en el municipio de Querétaro, con los adultos mayores como principal sector atendido, informó la Jefatura de Gabinete durante una reunión con medios.
Del total, el DIF municipal aportó 3,787 servicios y las dependencias 1,794, con una asistencia acumulada de 3,364 personas. El promedio por jornada se ubica en 560 asistentes y 930 servicios.
Desde el arranque de la administración se han efectuado 21 jornadas en total. El esquema opera actualmente cada 15 días, aunque la Jefatura de Gabinete adelantó que trabaja para realizarlas cada semana y ampliar la cobertura a más colonias en las siete delegaciones.
La entrega de lentes graduados mediante servicio de optometría es la atención con mayor demanda, seguida de los servicios públicos que ofrecen las secretarías, como poda alta y recolección de cacharros.
Entre los servicios del DIF también se incluyen consulta médica general y pediátrica, audiometría con entrega de aparatos auditivos, limpieza dental, aplicación de flúor, pruebas de tamizaje de diabetes y apoyos con sillas de ruedas y andaderas.
Los adultos mayores representan entre 60 y 70 por ciento de quienes solicitan estos apoyos, precisó la dependencia.
La delegación Santa Rosa Jáuregui ha sido la única sede repetida, con dos jornadas este año. La próxima está programada para el 16 de julio en la colonia Reforma Agraria, donde participarán el DIF y la mayoría de las secretarías, con la posibilidad de incorporar a Seguridad Pública del Estado para el trámite de licencias de conducir y a Qrobús.
En una de las salidas recientes se incorporó el Colegio de Notarios a petición de la ciudadanía, para resolver dudas sobre escrituras y otros temas jurídicos. La Jefatura de Gabinete señaló que la selección de sedes responde a las solicitudes que envían las colonias.
Sobre la continuidad del programa durante el proceso electoral, la dependencia indicó que las jornadas en calle no podrían operar bajo el mismo formato, aunque los servicios del DIF se mantendrían desde Centro Cívico por tratarse de atención de salud.
Respecto al presupuesto, la Jefatura de Gabinete aclaró que no cuenta con una partida propia para las jornadas: el recurso corresponde al DIF, que dispone de una asignación para jornadas de salud, mientras que la coordinación incorpora a las secretarías.
Para julio, la administración proyecta realizar tres jornadas.