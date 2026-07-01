Sheinbaum instruye apoyo a familias de tres muertos en festejos del Ángel

La presidenta instruyó a Rosa Icela Rodríguez acompañar a los deudos; Clara Brugada dará más detalles del saldo por asfixia.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde anunció apoyo a las familias de las personas fallecidas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana.

Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal brindará acompañamiento a las familias de las tres personas que murieron durante las celebraciones por la victoria de México sobre Ecuador y adelantó que se reforzarán las medidas de seguridad para el próximo partido del Mundial 2026

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 01, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, brindar acompañamiento a las familias de las tres personas que murieron por asfixia durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

"Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron. Siempre nuestro pésame y está la jefatura de Gobierno en contacto con sus familias", expresó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum anunció que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrecería una conferencia de prensa a las 10:00 horas para informar los detalles de las investigaciones sobre lo ocurrido.

Las víctimas confirmadas por la Secretaría de Salud capitalina son un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años, todas por asfixia.

Las dos primeras fueron localizadas inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, cerca de Paseo de la Reforma; la tercera fue hallada en la calle Berna, en la colonia Juárez, y falleció en un hospital pese a las maniobras de reanimación.

El Gobierno capitalino estimó que cerca de un millón de personas acudieron a la zona del Ángel para celebrar el pase de México a los octavos de final del Mundial 2026.

La presidenta adelantó que se analizan medidas de seguridad adicionales para los festejos del próximo partido de la Selección, el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

gobierno claudia sheinbaum sucesos mundial seguridad

Reciente

Infografía de la Policía Estatal de Querétaro con seis situaciones a denunciar al 911 y al 089.
Querétaro

La POES pide a los queretanos denunciar seis señales de delito al 911 y 089

La corporación estatal detalló los focos de alerta que la ciudadanía puede reportar de forma anónima, en una entidad donde los avisos al 089 ya han detonado operativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde explicó que el T-MEC continúa vigente aunque Estados Unidos no firme su extensión este 1 de julio
México

T-MEC no termina hoy: seguirá vigente diez años más, aclara Sheinbaum

México y Canadá pidieron ampliarlo 16 años; si EU no responde, el tratado continúa una década con revisiones anuales.

Foco apagado sobre una mesa de madera iluminada solo por una vela al fondo
Editorial

PAN exige a CFE frenar más de 500 apagones que afectan a Querétaro

El dirigente estatal Martín Arango responsabilizó al Gobierno Federal y a la CFE del deterioro del servicio que ya afecta agua, negocios y salud.

Federico de Los Cobos habla durante una videollamada con medios sobre las Jornadas Alcalde en Acción
Querétaro

Jornadas Alcalde en Acción suman 5,581 servicios en seis salidas de 2026

La entrega de lentes graduados y los servicios públicos encabezan las solicitudes; la próxima salida será el 16 de julio en Reforma Agraria.