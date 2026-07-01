Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, brindar acompañamiento a las familias de las tres personas que murieron por asfixia durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

"Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron. Siempre nuestro pésame y está la jefatura de Gobierno en contacto con sus familias", expresó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum anunció que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrecería una conferencia de prensa a las 10:00 horas para informar los detalles de las investigaciones sobre lo ocurrido.

Las víctimas confirmadas por la Secretaría de Salud capitalina son un hombre de 44 años, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años, todas por asfixia.

Las dos primeras fueron localizadas inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, cerca de Paseo de la Reforma; la tercera fue hallada en la calle Berna, en la colonia Juárez, y falleció en un hospital pese a las maniobras de reanimación.

El Gobierno capitalino estimó que cerca de un millón de personas acudieron a la zona del Ángel para celebrar el pase de México a los octavos de final del Mundial 2026.

La presidenta adelantó que se analizan medidas de seguridad adicionales para los festejos del próximo partido de la Selección, el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.