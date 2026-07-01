Querétaro, 1 Julio 2026.- Un hombre identificado como Óscar "N" fue vinculado a proceso por el robo a una cafetería en el fraccionamiento Sonterra, en la capital de Querétaro, y un juez ordenó que enfrente el proceso en prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la investigación, el 11 de mayo de 2026 el imputado llegó de madrugada a la cafetería, ubicada en una plaza comercial sobre el Libramiento Norponiente, y lanzó dos piedras contra la puerta principal, lo que dañó el cristal de acceso y le permitió entrar.
Ya dentro del negocio se apoderó de dinero en efectivo y de un teléfono celular, y luego se retiró del lugar. Personal de la Policía de Investigación del Delito acudió a la escena para procesarla y recabar las grabaciones de las cámaras de vigilancia.
El análisis de esas imágenes permitió obtener registros de la persona que cometió el robo, lo que contribuyó a su identificación y a la judicialización del caso.
En una audiencia inicial, derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida ante la autoridad judicial, un juez dictó la vinculación a proceso por el delito de robo a comercio. Además de la prisión preventiva, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.