Vinculan a proceso a hombre por robo a cafetería en Querétaro

La Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Óscar "N" por el robo a un establecimiento en el fraccionamiento Sonterra; un juez le dictó prisión preventiva justificada.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro sobre hombre en prisión vinculado a proceso por robo.

La Fiscalía General del Estado difundió la ficha del hombre vinculado a proceso por el robo a una cafetería en Sonterra. La autoridad judicial le dictó prisión preventiva.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 Julio 2026.- Un hombre identificado como Óscar "N" fue vinculado a proceso por el robo a una cafetería en el fraccionamiento Sonterra, en la capital de Querétaro, y un juez ordenó que enfrente el proceso en prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la investigación, el 11 de mayo de 2026 el imputado llegó de madrugada a la cafetería, ubicada en una plaza comercial sobre el Libramiento Norponiente, y lanzó dos piedras contra la puerta principal, lo que dañó el cristal de acceso y le permitió entrar.

Ya dentro del negocio se apoderó de dinero en efectivo y de un teléfono celular, y luego se retiró del lugar. Personal de la Policía de Investigación del Delito acudió a la escena para procesarla y recabar las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

El análisis de esas imágenes permitió obtener registros de la persona que cometió el robo, lo que contribuyó a su identificación y a la judicialización del caso.

En una audiencia inicial, derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida ante la autoridad judicial, un juez dictó la vinculación a proceso por el delito de robo a comercio. Además de la prisión preventiva, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

seguridad criminalidad sucesos justicia

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