Querétaro, 1 de julio de 2026.- Elementos de Bomberos Querétaro rescataron a una mujer que resultó lesionada tras caer desde un segundo piso en la comunidad de Rincón de Ojo de Agua, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con el reporte de la corporación, el personal trabajó de manera conjunta con el CRUMQRO para realizar el descenso controlado de la mujer mediante maniobras especializadas y protocolos de seguridad, hasta lograrla bajar a nivel de piso.

Bomberos realizan el descenso controlado de la mujer mediante cuerdas y camilla especializada, durante la maniobra de rescate en Rincón de Ojo de Agua. Foto: Bomberos Querétaro

Las imágenes compartidas por Bomberos Querétaro muestran el momento en que la mujer fue descendida mediante un sistema de cuerdas y camilla especializada hacia un patio interior, y posteriormente trasladada en camilla hasta la unidad de bomberos para continuar con su atención médica.