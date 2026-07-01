Bomberos rescatan a mujer tras caer de segundo piso en Rincón de Ojo de Agua

Bomberos de Querétaro trabajaron con el CRUMQRO para bajar de forma controlada a la mujer y trasladarla para continuar su atención médica.

Bomberos de Querétaro trasladan a mujer lesionada en camilla junto a camión de bomberos

Bomberos de Querétaro trasladan a la mujer lesionada hacia la unidad, luego de bajarla del segundo piso donde cayó, en Rincón de Ojo de Agua.

Foto: Bomberos Querétaro
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 01, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Querétaro, 1 de julio de 2026.- Elementos de Bomberos Querétaro rescataron a una mujer que resultó lesionada tras caer desde un segundo piso en la comunidad de Rincón de Ojo de Agua, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con el reporte de la corporación, el personal trabajó de manera conjunta con el CRUMQRO para realizar el descenso controlado de la mujer mediante maniobras especializadas y protocolos de seguridad, hasta lograrla bajar a nivel de piso.

Bomberos descienden a mujer lesionada mediante camilla y sistema de cuerdas en Rinc\u00f3n de Ojo de Agua Bomberos realizan el descenso controlado de la mujer mediante cuerdas y camilla especializada, durante la maniobra de rescate en Rincón de Ojo de Agua. Foto: Bomberos Querétaro

Las imágenes compartidas por Bomberos Querétaro muestran el momento en que la mujer fue descendida mediante un sistema de cuerdas y camilla especializada hacia un patio interior, y posteriormente trasladada en camilla hasta la unidad de bomberos para continuar con su atención médica.

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