San Juan del Río, Querétaro, 30 de junio de 2026.- El cabildo de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia, aprobó en sesión ordinaria el cambio de uso de suelo para dos desarrollos inmobiliarios en modalidad de condominio ubicados sobre la avenida Paseo Viveros, dentro de la unidad condominal Viveros de San Juan.
Las autorizaciones, dictaminadas por la Comisión de Desarrollo Humano y Ecología con base en el artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro, corresponden a dos predios distintos sobre la misma vialidad, otorgados a favor de sendas personas morales.
En el mismo orden del día, el ayuntamiento votó a favor de un proyecto de reforma constitucional estatal que adiciona disposiciones a la Constitución Política del Estado de Querétaro en materia de igualdad sustantiva y reducción de la brecha salarial.
El sentido del voto será notificado a la LXI Legislatura del estado para los efectos legislativos correspondientes.
La sesión, instalada con 13 integrantes del cabildo presentes y cero inasistencias, también aprobó por unanimidad el orden del día y el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el 16 de junio. En el punto de asuntos generales no hubo participaciones adicionales.