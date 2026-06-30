Cabildo de San Juan del Río aprueba uso de suelo para dos condominios en Paseo Viveros

El ayuntamiento también votó a favor de una reforma constitucional estatal sobre igualdad sustantiva y reducción de la brecha salarial.

Integrantes del cabildo de San Juan del Río durante una sesión ordinaria en la que aprobaron cambios de uso de suelo y una reforma constitucional estatal.

El ayuntamiento de San Juan del Río autorizó el cambio de uso de suelo para dos desarrollos inmobiliarios en Viveros de San Juan.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, Querétaro, 30 de junio de 2026.- El cabildo de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia, aprobó en sesión ordinaria el cambio de uso de suelo para dos desarrollos inmobiliarios en modalidad de condominio ubicados sobre la avenida Paseo Viveros, dentro de la unidad condominal Viveros de San Juan.

Las autorizaciones, dictaminadas por la Comisión de Desarrollo Humano y Ecología con base en el artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro, corresponden a dos predios distintos sobre la misma vialidad, otorgados a favor de sendas personas morales.

En el mismo orden del día, el ayuntamiento votó a favor de un proyecto de reforma constitucional estatal que adiciona disposiciones a la Constitución Política del Estado de Querétaro en materia de igualdad sustantiva y reducción de la brecha salarial.

El sentido del voto será notificado a la LXI Legislatura del estado para los efectos legislativos correspondientes.

La sesión, instalada con 13 integrantes del cabildo presentes y cero inasistencias, también aprobó por unanimidad el orden del día y el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el 16 de junio. En el punto de asuntos generales no hubo participaciones adicionales.

gobierno cabildo inmoviliarias vivienda roberto cabrera

Reciente

Ricardo Astudillo durante un evento político en Querétaro, en el contexto del proceso interno para definir la coordinación de la Cuarta Transformación rumbo a la elección de 2027
Opinión

Astudillo y la 4T en Querétaro: la mejor estructura, la peor pregunta

Llega consolidado mientras Morena se divide en nueve; su cercanía con el PAN y casi veinte años al frente del Verde son la duda de fondo.

Sesión de la LXI Legislatura de Querétaro durante la aprobación de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial.
Legislatura

Querétaro avala reforma que ajusta reglas de la elección judicial

Con 18 votos a favor, la LXI Legislatura ratificó la minuta federal que precisa tiempos, reduce candidaturas y regula los Comités de Evaluación para el proceso electoral judicial.

Integrantes de la mesa directiva de pie durante los honores en una sesión del Pleno de la Legislatura de Querétaro
Legislatura

Avalan dos horas gratis en estacionamientos de plazas sin validar boleto

La reforma prohíbe condicionar la gratuidad inicial a trámites de validación, aunque permite cobrar una vez concluido el periodo libre.

Vista panorámica del salón de plenos de la Legislatura de Querétaro con una legisladora en tribuna durante la sesión
Legislatura

Avala Legislatura nulidad de elecciones por injerencia extranjera entre choques

La oposición advirtió redacción ambigua y riesgo de uso político rumbo a 2027; el respaldo la defendió como protección de la soberanía.