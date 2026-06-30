Choque entre pipa de gas y taxi cierra a medias la AhuacatlÃ¡nâ€“Pinal de Amoles

rotecciÃ³n Civil y Guardia Nacional atendieron el percance entre una pipa de gas LP y un taxi Nissan Versa; la vialidad permanece abierta.

Guardia Nacional y ProtecciÃ³n Civil resguardan el taxi accidentado en la carretera AhuacatlÃ¡n-Pinal de Amoles

Elementos de la Guardia Nacional y ProtecciÃ³n Civil resguardan el lugar del accidente. El taxi Nissan Versa con placas TSN-001 resultÃ³ daÃ±ado en el percance.

ProtecciÃ³n Civil Pinal de Amoles / Facebook.
Getting your Trinity Audio player ready...
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Pinal de Amoles, 30 de junio de 2026.- Una pipa de gas LP y un taxi Nissan Versa con placas TSN-001 protagonizaron un accidente vehicular en el tramo carretero que conecta AhuacatlÃ¡n con Pinal de Amoles, informÃ³ ProtecciÃ³n Civil municipal.

Personal de la dependencia confirmÃ³ que los tripulantes de ambos vehÃ­culos se encuentran bien y no requirieron valoraciÃ³n mÃ©dica.

Pipa de gas LP, patrulla y autob\u00fas detenidos en el tramo Ahuacatl\u00e1n-Pinal de Amoles tras el accidente. La pipa de gas LP involucrada en el choque permanece sobre la carretera mientras ProtecciÃ³n Civil y la Guardia Nacional atienden el lugar. Protecci\u00f3n Civil Pinal de Amoles / Facebook

En el lugar se mantiene presencia de ProtecciÃ³n Civil y de la Guardia Nacional, que resguardan la zona y dan seguimiento al percance.

La circulaciÃ³n en el tramo permanece abierta, aunque las autoridades pidieron a los automovilistas conducir con precauciÃ³n y seguir las indicaciones del personal en el sitio.

accidente seguridad sucesos movilidad pinal de amoles

Reciente

Funcionaria con saco rosa habla con micrÃ³fono ante asistentes durante la Feria de Empleo ColÃ³n 2026
San Juan del RÃ­o

ColÃ³n ofertÃ³ 500 vacantes con sueldos de hasta 50 mil pesos en Feria de Empleo

El municipio suma mÃ¡s de 27 mil empleos formales ante el IMSS y proyecta nuevas plantas de Safran, Schneider y Airbus.

Ricardo Astudillo durante un evento polÃ­tico en QuerÃ©taro, en el contexto del proceso interno para definir la coordinaciÃ³n de la Cuarta TransformaciÃ³n rumbo a la elecciÃ³n de 2027
OpiniÃ³n

Astudillo y la 4T en QuerÃ©taro: la mejor estructura, la peor pregunta

Llega consolidado mientras Morena se divide en nueve; su cercanÃ­a con el PAN y casi veinte aÃ±os al frente del Verde son la duda de fondo.

Cono de obra con cartel
San Juan del RÃ­o

Arrancan obras de 4.2 mdp en calles del Centro y Vegas del RÃ­o

Los trabajos en las calles Rafael Ayala y Cadereyta beneficiarÃ¡n a cerca de 300 habitantes con redes hidrosanitarias y banquetas nuevas

SesiÃ³n de la LXI Legislatura de QuerÃ©taro durante la aprobaciÃ³n de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial.
Legislatura

QuerÃ©taro avala reforma que ajusta reglas de la elecciÃ³n judicial

Con 18 votos a favor, la LXI Legislatura ratificÃ³ la minuta federal que precisa tiempos, reduce candidaturas y regula los ComitÃ©s de EvaluaciÃ³n para el proceso electoral judicial.