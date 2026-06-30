Pinal de Amoles, 30 de junio de 2026.- Una pipa de gas LP y un taxi Nissan Versa con placas TSN-001 protagonizaron un accidente vehicular en el tramo carretero que conecta AhuacatlÃ¡n con Pinal de Amoles, informÃ³ ProtecciÃ³n Civil municipal.
Personal de la dependencia confirmÃ³ que los tripulantes de ambos vehÃculos se encuentran bien y no requirieron valoraciÃ³n mÃ©dica.
La pipa de gas LP involucrada en el choque permanece sobre la carretera mientras ProtecciÃ³n Civil y la Guardia Nacional atienden el lugar. Protecci\u00f3n Civil Pinal de Amoles / FacebookEn el lugar se mantiene presencia de ProtecciÃ³n Civil y de la Guardia Nacional, que resguardan la zona y dan seguimiento al percance.
La circulaciÃ³n en el tramo permanece abierta, aunque las autoridades pidieron a los automovilistas conducir con precauciÃ³n y seguir las indicaciones del personal en el sitio.