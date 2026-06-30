Cadereyta de Montes, 30 de junio de 2026.- Un juez vinculÃ³ a proceso y enviÃ³ a prisiÃ³n preventiva justificada a tres hombres seÃ±alados como probables responsables del homicidio de una mujer, registrado el 21 de junio pasado en este municipio.
Tras los hechos, agentes de la PolicÃa de InvestigaciÃ³n del Delito, personal ministerial y peritos de la FiscalÃa trabajaron la escena del crimen y reunieron informaciÃ³n de inteligencia.
Las diligencias incluyeron cateos en tres domicilios de Cadereyta, dentro del operativo estatal Sinergia por QuerÃ©taro y con apoyo de la PolicÃa Municipal local.
Con las Ã³rdenes de aprehensiÃ³n ya emitidas, las autoridades detuvieron a Gilberto "N", conocido como "El Gilberto" o "El Michoacano"; a Juan Antonio "N", alias "El Shaggy", y a Juan Carlos "N", alias "El Chelas", por su probable participaciÃ³n en el homicidio.
En el caso de "El Gilberto" o "El Michoacano", la autoridad judicial considerÃ³ ademÃ¡s una agravante que no fue aplicada a los otros dos imputados, de acuerdo con la informaciÃ³n difundida por la FiscalÃa. Los tres permanecerÃ¡n recluidos bajo prisiÃ³n preventiva justificada mientras continÃºa el proceso penal.
La FiscalÃa contarÃ¡ con cuatro meses para desarrollar la investigaciÃ³n complementaria y reunir los datos necesarios antes de la siguiente etapa del procedimiento.