PrisiÃ³n preventiva para tres hombres por homicidio de mujer en Cadereyta

La FiscalÃ­a obtuvo cateos y Ã³rdenes de aprehensiÃ³n tras una investigaciÃ³n dentro del operativo Sinergia por QuerÃ©taro.

GrÃ¡fico oficial de la FGE QuerÃ©taro sobre la vinculaciÃ³n a proceso de tres hombres por homicidio en Cadereyta.

La FiscalÃ­a General de QuerÃ©taro difundiÃ³ la imagen de los tres hombres vinculados a proceso por el homicidio ocurrido en Cadereyta de Montes. Permanecen en prisiÃ³n preventiva justificada mientras avanza el caso.

Foto: FiscalÃ­a General del Estado
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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 30, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Cadereyta de Montes, 30 de junio de 2026.- Un juez vinculÃ³ a proceso y enviÃ³ a prisiÃ³n preventiva justificada a tres hombres seÃ±alados como probables responsables del homicidio de una mujer, registrado el 21 de junio pasado en este municipio.

Tras los hechos, agentes de la PolicÃ­a de InvestigaciÃ³n del Delito, personal ministerial y peritos de la FiscalÃ­a trabajaron la escena del crimen y reunieron informaciÃ³n de inteligencia.

Las diligencias incluyeron cateos en tres domicilios de Cadereyta, dentro del operativo estatal Sinergia por QuerÃ©taro y con apoyo de la PolicÃ­a Municipal local.

Con las Ã³rdenes de aprehensiÃ³n ya emitidas, las autoridades detuvieron a Gilberto "N", conocido como "El Gilberto" o "El Michoacano"; a Juan Antonio "N", alias "El Shaggy", y a Juan Carlos "N", alias "El Chelas", por su probable participaciÃ³n en el homicidio.

En el caso de "El Gilberto" o "El Michoacano", la autoridad judicial considerÃ³ ademÃ¡s una agravante que no fue aplicada a los otros dos imputados, de acuerdo con la informaciÃ³n difundida por la FiscalÃ­a. Los tres permanecerÃ¡n recluidos bajo prisiÃ³n preventiva justificada mientras continÃºa el proceso penal.

La FiscalÃ­a contarÃ¡ con cuatro meses para desarrollar la investigaciÃ³n complementaria y reunir los datos necesarios antes de la siguiente etapa del procedimiento.

seguridad sucesos criminalidad justicia cadereyta

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