Colón, 30 de junio de 2026.- La Feria de Empleo Colón 2026 ofertó 500 vacantes, con percepciones que alcanzan los 50 mil pesos mensuales y espacios reservados para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia.
Más de 30 empresas participaron en la jornada, realizada en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado y el Centro Estatal de Empleabilidad.
El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, afirmó que el municipio genera hoy más de 27 mil empleos formales registrados ante el IMSS y mantiene crecimiento industrial constante.
Citó la reciente inauguración de una planta de Safran, que generará 450 puestos, los planes de Schneider para alcanzar 5 mil empleos en el municipio y la ampliación de Airbus.
“Hoy Colón tiene la oferta laboral. Ahora nos toca ocuparnos en satisfacerla, alineando la educación con las necesidades de los empleadores”, señaló Trueba Moncada, quien mencionó convenios con instituciones como la UNAQ y esquemas de becas orientados a las ramas industriales que operan en la región.
Buscadores de empleo acuden a los módulos instalados por las empresas participantes en la Feria de Empleo Colón 2026. rotativo.com.mx
La Secretaria del Trabajo del Estado, Liliana San Martín Castillo, sostuvo que mientras en otras entidades se pierden empleos, en Querétaro se crean.
Apuntó que el Centro de Conciliación Laboral de la capital registra el mayor porcentaje de solicitudes de trabajadores provenientes de Colón.
“Esto confirma que Colón sigue siendo un municipio sumamente posicionado para que las empresas sigan instalándose”, afirmó.
La funcionaria explicó que el cambio del Servicio Nacional de Empleo a Centro Estatal de Empleabilidad busca hacer el enlace entre empleadores y buscadores de trabajo.
El Secretario de Desarrollo Sustentable municipal, Hugo Costa Sánchez, agradeció la participación de las empresas y señaló que el desarrollo económico cobra sentido cuando se traduce en oportunidades para las familias.
Autoridades municipales y estatales entregan reconocimientos a las empresas participantes en la Feria de Empleo Colón 2026. rotativo.com.mx
“Detrás de cada currículum hay una historia, una familia y el deseo de salir adelante. Seguiremos trabajando para crear las condiciones que impulsen más inversión, más empresas y, sobre todo, más y mejores empleos para nuestra gente”, puntualizó.
Al cierre del evento, las autoridades entregaron reconocimientos a las empresas participantes en la Feria de Empleo Colón 2026.