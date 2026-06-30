Colón ofertó 500 vacantes con sueldos de hasta 50 mil pesos en Feria de Empleo

El municipio suma más de 27 mil empleos formales ante el IMSS y proyecta nuevas plantas de Safran, Schneider y Airbus.

Funcionaria con saco rosa habla con micrófono ante asistentes durante la Feria de Empleo Colón 2026

Liliana San Martín Castillo, dirige un mensaje a los asistentes durante la Feria de Empleo Colón 2026. El evento ofertó 500 vacantes en el municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 30 de junio de 2026.- La Feria de Empleo Colón 2026 ofertó 500 vacantes, con percepciones que alcanzan los 50 mil pesos mensuales y espacios reservados para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia.

Más de 30 empresas participaron en la jornada, realizada en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado y el Centro Estatal de Empleabilidad.

El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, afirmó que el municipio genera hoy más de 27 mil empleos formales registrados ante el IMSS y mantiene crecimiento industrial constante.

Citó la reciente inauguración de una planta de Safran, que generará 450 puestos, los planes de Schneider para alcanzar 5 mil empleos en el municipio y la ampliación de Airbus.

“Hoy Colón tiene la oferta laboral. Ahora nos toca ocuparnos en satisfacerla, alineando la educación con las necesidades de los empleadores”, señaló Trueba Moncada, quien mencionó convenios con instituciones como la UNAQ y esquemas de becas orientados a las ramas industriales que operan en la región.

Asistentes atienden m\u00f3dulos de empresas y entregan documentos durante la Feria de Empleo Col\u00f3n 2026 Buscadores de empleo acuden a los módulos instalados por las empresas participantes en la Feria de Empleo Colón 2026. rotativo.com.mx

La Secretaria del Trabajo del Estado, Liliana San Martín Castillo, sostuvo que mientras en otras entidades se pierden empleos, en Querétaro se crean.

Apuntó que el Centro de Conciliación Laboral de la capital registra el mayor porcentaje de solicitudes de trabajadores provenientes de Colón.

“Esto confirma que Colón sigue siendo un municipio sumamente posicionado para que las empresas sigan instalándose”, afirmó.

La funcionaria explicó que el cambio del Servicio Nacional de Empleo a Centro Estatal de Empleabilidad busca hacer el enlace entre empleadores y buscadores de trabajo.

El Secretario de Desarrollo Sustentable municipal, Hugo Costa Sánchez, agradeció la participación de las empresas y señaló que el desarrollo económico cobra sentido cuando se traduce en oportunidades para las familias.

Autoridades municipales y estatales entregan un reconocimiento sobre el templete durante la Feria de Empleo Col\u00f3n 2026 Autoridades municipales y estatales entregan reconocimientos a las empresas participantes en la Feria de Empleo Colón 2026. rotativo.com.mx

“Detrás de cada currículum hay una historia, una familia y el deseo de salir adelante. Seguiremos trabajando para crear las condiciones que impulsen más inversión, más empresas y, sobre todo, más y mejores empleos para nuestra gente”, puntualizó.

Al cierre del evento, las autoridades entregaron reconocimientos a las empresas participantes en la Feria de Empleo Colón 2026.

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