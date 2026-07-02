Presas de Querétaro almacenan 46% de su capacidad al arranque de julio

La Constitución de 1917, en San Juan del Río y el embalse más grande del estado, retiene apenas 12.3% de su nivel, mientras La Venta permanece vacía.

Vista de una presa en Querétaro con bajo nivel de almacenamiento durante la temporada de lluvias, según el reporte de la Conagua

Las presas de Querétaro almacenan en conjunto el 46 por ciento de su capacidad; la presa Constitución de 1917, en San Juan del Río, se mantiene entre las de menor nivel con apenas 12.3 por ciento de llenado

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 2 de julio de 2026.- Las presas de Querétaro almacenan en conjunto 95.98 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 46 por ciento de su capacidad total, de acuerdo con el reporte diario de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con corte al 2 de julio.

La cifra suma las dos regiones hidrológicas que abarcan el estado, con una capacidad conjunta de 206.48 millones de metros cúbicos. La región Pánuco, que agrupa a los embalses de mayor tamaño, se encuentra al 41 por ciento, mientras que la región Lerma Santiago reporta 64 por ciento.

El embalse en situación más crítica es la presa Constitución de 1917, en San Juan del Río, la de mayor capacidad entre las obras reportadas con 66.08 millones de metros cúbicos, que apenas retiene 8.14 millones: el 12.3 por ciento de su nivel. En el mismo municipio, la presa La Llave registra 24.5 por ciento y El Coto, 32.5.

La presa La Venta, en Pedro Escobedo, aparece sin almacenamiento, con cero por ciento de su capacidad de 2.48 millones de metros cúbicos. En contraste, los embalses con mayor llenado son Pirules, en El Marqués, al 100 por ciento, y La Soledad, en Colón, con 97.6.

En la región Lerma Santiago, la presa Santa Catarina, en la capital, se ubica en 65.8 por ciento, y Ceja de Bravo, en Huimilpan, en 75.6. San Ildefonso, en Amealco y segundo embalse más grande entre los reportados con 47.81 millones de metros cúbicos de capacidad, almacena 27.43 millones, equivalentes a 57.4 por ciento.

El corte se difunde en plena temporada de lluvias, para la que la propia Conagua pronostica chubascos con precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro del estado durante las próximas horas.

presas y bordos agua potable sequia lluvias

Reciente

Mujer entrega productos en un centro de acopio del DIF Estatal Querétaro
Querétaro

Centros de acopio en Querétaro reúnen cinco toneladas para Venezuela

El DIF Estatal mantiene abiertos tres puntos para recibir alimentos, medicinas, artículos de higiene y equipo de rescate.

Personal del CVOED monitorea información hospitalaria y emergencias desde el centro de operaciones del IMSS.
México

IMSS reporta 54 hospitalizados durante el Mundial y refuerza vigilancia nacional

El CVOED monitorea en tiempo real hospitales estratégicos, disponibilidad de camas, traslados y riesgos en las ciudades sede.

Imagen genérica que representa una situación de violencia
San Juan del Río

Violencia familiar y lesiones lideran delitos de impacto en Querétaro

El estado acumuló 8 mil 390 carpetas en 12 delitos de impacto entre enero y mayo; extorsión aumentó 42 por ciento.

Unidad de comando móvil y patrulla con torretas encendidas sobre una calle empedrada de noche.
Querétaro

Delitos patrimoniales bajan casi 15% en Querétaro en el primer semestre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana atribuyó la reducción a operativos preventivos y trabajo de inteligencia coordinado entre los tres órdenes de gobierno.