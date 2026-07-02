San Juan del Río, 2 de julio de 2026.- Las presas de Querétaro almacenan en conjunto 95.98 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 46 por ciento de su capacidad total, de acuerdo con el reporte diario de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con corte al 2 de julio.
La cifra suma las dos regiones hidrológicas que abarcan el estado, con una capacidad conjunta de 206.48 millones de metros cúbicos. La región Pánuco, que agrupa a los embalses de mayor tamaño, se encuentra al 41 por ciento, mientras que la región Lerma Santiago reporta 64 por ciento.
El embalse en situación más crítica es la presa Constitución de 1917, en San Juan del Río, la de mayor capacidad entre las obras reportadas con 66.08 millones de metros cúbicos, que apenas retiene 8.14 millones: el 12.3 por ciento de su nivel. En el mismo municipio, la presa La Llave registra 24.5 por ciento y El Coto, 32.5.
La presa La Venta, en Pedro Escobedo, aparece sin almacenamiento, con cero por ciento de su capacidad de 2.48 millones de metros cúbicos. En contraste, los embalses con mayor llenado son Pirules, en El Marqués, al 100 por ciento, y La Soledad, en Colón, con 97.6.
En la región Lerma Santiago, la presa Santa Catarina, en la capital, se ubica en 65.8 por ciento, y Ceja de Bravo, en Huimilpan, en 75.6. San Ildefonso, en Amealco y segundo embalse más grande entre los reportados con 47.81 millones de metros cúbicos de capacidad, almacena 27.43 millones, equivalentes a 57.4 por ciento.
El corte se difunde en plena temporada de lluvias, para la que la propia Conagua pronostica chubascos con precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro del estado durante las próximas horas.