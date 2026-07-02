Delitos patrimoniales bajan casi 15% en Querétaro en el primer semestre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana atribuyó la reducción a operativos preventivos y trabajo de inteligencia coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Unidad de comando móvil y patrulla con torretas encendidas sobre una calle empedrada de noche.

Corporaciones estatales mantienen presencia policial como parte de la estrategia de seguridad a la que las autoridades atribuyen la baja en delitos patrimoniales. Imagen ilustrativa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de julio de 2026.- El robo con violencia se redujo 45.6 por ciento en Querétaro durante los primeros seis meses del año, la caída más marcada dentro de un descenso general del 14.8 por ciento en los delitos contra el patrimonio, de acuerdo con el balance que difundió la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

En el mismo comparativo interanual, el robo agrupado en todas sus variantes bajó alrededor de 25 por ciento. Son las cifras que la dependencia colocó como eje de su reporte del primer semestre.

Iován Elías Pérez Hernández, al frente de la secretaría, vinculó esos números a los operativos preventivos desplegados en varios municipios y al empleo de herramientas de inteligencia para anticipar conductas delictivas. Según su exposición, compartir información entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno permitió actuar con mayor rapidez.

El titular planteó que el esquema se sostendrá sin fecha de término, con más presencia policial en calle y continuidad en las tareas de análisis.

El reporte oficial no acompañó los porcentajes con el número absoluto de carpetas de investigación ni con un desglose por municipio, de modo que la magnitud real detrás de cada punto porcentual queda por precisar.

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