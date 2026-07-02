Querétaro, 2 de julio de 2026.- El robo con violencia se redujo 45.6 por ciento en Querétaro durante los primeros seis meses del año, la caída más marcada dentro de un descenso general del 14.8 por ciento en los delitos contra el patrimonio, de acuerdo con el balance que difundió la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.
En el mismo comparativo interanual, el robo agrupado en todas sus variantes bajó alrededor de 25 por ciento. Son las cifras que la dependencia colocó como eje de su reporte del primer semestre.
Iován Elías Pérez Hernández, al frente de la secretaría, vinculó esos números a los operativos preventivos desplegados en varios municipios y al empleo de herramientas de inteligencia para anticipar conductas delictivas. Según su exposición, compartir información entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno permitió actuar con mayor rapidez.
El titular planteó que el esquema se sostendrá sin fecha de término, con más presencia policial en calle y continuidad en las tareas de análisis.
El reporte oficial no acompañó los porcentajes con el número absoluto de carpetas de investigación ni con un desglose por municipio, de modo que la magnitud real detrás de cada punto porcentual queda por precisar.