Cierran calle Pino Suárez en San Juan del Río por hundimiento

El tramo entre Avenida Juárez y Aquiles Serdán permanecerá cerrado jueves y viernes de 7:00 a 17:00 horas por trabajos de emergencia.

Calle José María Pino Suárez cerrada a la circulación por trabajos de emergencia de la JAPAM tras detectarse un hundimiento en el centro de San Juan del Río.

La JAPAM cerró el tramo de José María Pino Suárez, entre Avenida Juárez y Aquiles Serdán, para realizar trabajos de emergencia por un hundimiento detectado en la vialidad.

Infografía Rotativo.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) dio a conocer que cerró a la circulación la calle José María Pino Suárez, en el tramo entre Avenida Juárez y Aquiles Serdán, tras detectar un hundimiento en la zona que requiere trabajos de emergencia.

El cierre aplica este jueves 2 y el viernes 3 de julio, en un horario de 7:00 a 17:00 horas, según informó el organismo operador. Los trabajos buscan atender la afectación y evitar riesgos para quienes transitan por el punto.

JAPAM pidió a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante el tiempo que dure la intervención. El organismo señaló que las labores forman parte del mantenimiento de la infraestructura sanitaria del municipio.

No se informó la magnitud del hundimiento ni si el cierre podría extenderse en caso de que los trabajos requieran más tiempo del previsto.

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