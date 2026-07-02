San Juan del Río, 2 de julio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) dio a conocer que cerró a la circulación la calle José María Pino Suárez, en el tramo entre Avenida Juárez y Aquiles Serdán, tras detectar un hundimiento en la zona que requiere trabajos de emergencia.
El cierre aplica este jueves 2 y el viernes 3 de julio, en un horario de 7:00 a 17:00 horas, según informó el organismo operador. Los trabajos buscan atender la afectación y evitar riesgos para quienes transitan por el punto.
JAPAM pidió a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante el tiempo que dure la intervención. El organismo señaló que las labores forman parte del mantenimiento de la infraestructura sanitaria del municipio.
No se informó la magnitud del hundimiento ni si el cierre podría extenderse en caso de que los trabajos requieran más tiempo del previsto.