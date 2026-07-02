Detienen a hombre por agredir a su pareja en la vía pública en Querétaro

Elementos de la Policía Estatal intervinieron durante la discusión y detuvieron al presunto agresor luego de que la víctima decidiera denunciar.

Tarjeta oficial de la Policía Estatal de Querétaro que informa la detención de un hombre; rostro difuminado.

La Policía Estatal de Querétaro difundió la detención del presunto agresor tras una intervención del Grupo Radar en la colonia Ignacio Zaragoza. La corporación resguardó el rostro del detenido.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de julio de 2026.- Un hombre fue detenido en Querétaro luego de agredir físicamente a su pareja en plena calle, en la colonia Ignacio Zaragoza, donde una patrulla estatal presenció la escena e intervino para separar a la víctima del agresor.

Personal del Grupo Radar de la Policía Estatal circulaba por la zona cuando ubicó a la pareja en medio de una discusión. Según la corporación, durante ese altercado el hombre golpeó a la mujer, lo que motivó que los agentes se acercaran de inmediato.

La violencia contra las mujeres ejercida por sus propias parejas rara vez ocurre a la vista de terceros; que una agresión así se registre en un espacio público y quede frenada por una intervención directa es la excepción, no la regla.

La mayoría de estos casos se sostienen en el aislamiento de la víctima y en la ausencia de testigos, lo que vuelve más difícil que lleguen ante una autoridad.

Tras contener la situación, los policías resguardaron a la mujer y le informaron sus opciones. Al manifestar ella su intención de presentar una denuncia, el hombre fue detenido en calidad de presunto responsable.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica. Hasta el momento de la información oficial no se difundieron su identidad ni la clasificación jurídica precisa del hecho, por lo que se mantiene la presunción de inocencia.

seguridad sucesos criminalidad justicia

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