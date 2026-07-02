Querétaro, 2 de julio de 2026.- Un hombre fue detenido en Querétaro luego de agredir físicamente a su pareja en plena calle, en la colonia Ignacio Zaragoza, donde una patrulla estatal presenció la escena e intervino para separar a la víctima del agresor.
Personal del Grupo Radar de la Policía Estatal circulaba por la zona cuando ubicó a la pareja en medio de una discusión. Según la corporación, durante ese altercado el hombre golpeó a la mujer, lo que motivó que los agentes se acercaran de inmediato.
La violencia contra las mujeres ejercida por sus propias parejas rara vez ocurre a la vista de terceros; que una agresión así se registre en un espacio público y quede frenada por una intervención directa es la excepción, no la regla.
La mayoría de estos casos se sostienen en el aislamiento de la víctima y en la ausencia de testigos, lo que vuelve más difícil que lleguen ante una autoridad.
Tras contener la situación, los policías resguardaron a la mujer y le informaron sus opciones. Al manifestar ella su intención de presentar una denuncia, el hombre fue detenido en calidad de presunto responsable.
El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica. Hasta el momento de la información oficial no se difundieron su identidad ni la clasificación jurídica precisa del hecho, por lo que se mantiene la presunción de inocencia.