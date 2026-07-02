San Juan del Río, 2 de julio de 2026.- La violencia familiar y las lesiones dolosas concentraron el mayor número de carpetas de investigación entre los delitos de impacto registrados en Querétaro durante los primeros cinco meses de 2026.

De acuerdo con la base de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte a mayo, la entidad acumuló 8 mil 390 carpetas en 12 categorías relacionadas con violencia, delitos patrimoniales, agresiones sexuales y narcomenudeo.

La violencia familiar encabezó la incidencia con 2 mil 40 investigaciones, seguida de las lesiones dolosas, con mil 830. Ambas categorías representaron en conjunto 46 por ciento de los registros analizados.

La problemática mantiene continuidad respecto de años anteriores. Durante 2024, Querétaro acumuló 5 mil 567 carpetas por violencia familiar.

En la región de San Juan del Río, la violencia familiar y las lesiones dolosas también fueron identificadas durante 2025 como los delitos con mayor incidencia.

El robo de vehículos automotores ocupó el tercer lugar estatal, con mil 235 carpetas. De esa cifra, 828 correspondieron a automóviles de cuatro ruedas y 407 a motocicletas.

El robo a negocio registró mil 109 investigaciones, mientras que el narcomenudeo acumuló mil 46. Dentro de esta última categoría, 920 casos fueron clasificados como posesión simple y 126 como posesión con fines de venta.

El robo a casa habitación sumó 526 carpetas; el abuso sexual, 344; la extorsión, 180; el homicidio doloso, 48; el robo en transporte público colectivo, 27; el feminicidio, cuatro, y el secuestro extorsivo, una carpeta.

Extorsión registra el mayor aumento

La extorsión presentó el incremento proporcional más elevado frente al mismo periodo de 2025. Las investigaciones pasaron de 127 a 180, un crecimiento de 41.7 por ciento.

De los casos registrados entre enero y mayo de este año, 169 fueron clasificados como extorsión cometida por otros medios y 11 como extorsión presencial.

El abuso sexual pasó de 266 a 344 carpetas, lo que representó un incremento de 29.3 por ciento.

El robo en transporte público colectivo subió de 25 a 27 casos; el robo a negocio aumentó de mil 50 a mil 109, y el narcomenudeo pasó de mil 32 a mil 46 investigaciones.

Disminuyen robos y homicidios

El feminicidio disminuyó de nueve a cuatro carpetas entre ambos periodos, mientras que el robo a casa habitación pasó de 696 a 526 investigaciones.

El homicidio doloso descendió de 60 a 48 carpetas y el robo de vehículos bajó de mil 485 a mil 235 registros.

Las lesiones dolosas disminuyeron 10.7 por ciento, al pasar de 2 mil 50 a mil 830 investigaciones. La violencia familiar presentó una reducción de 2 por ciento, de 2 mil 81 a 2 mil 40 carpetas.

En conjunto, los 12 delitos revisados disminuyeron 5.5 por ciento respecto de las 8 mil 881 carpetas contabilizadas entre enero y mayo de 2025.

Las cifras corresponden a carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía del estado y reportadas al SESNSP. No representan necesariamente el número de víctimas ni implican que los hechos hayan sido acreditados mediante sentencia.