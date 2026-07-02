Violencia familiar y lesiones lideran delitos de impacto en Querétaro

El estado acumuló 8 mil 390 carpetas en 12 delitos de impacto entre enero y mayo; extorsión aumentó 42 por ciento.

Imagen genérica que representa una situación de violencia

Imagen ilustrativa sobre la violencia, utilizada para acompañar el análisis de los delitos de mayor impacto registrados en Querétaro durante 2026.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de julio de 2026.- La violencia familiar y las lesiones dolosas concentraron el mayor número de carpetas de investigación entre los delitos de impacto registrados en Querétaro durante los primeros cinco meses de 2026.

De acuerdo con la base de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte a mayo, la entidad acumuló 8 mil 390 carpetas en 12 categorías relacionadas con violencia, delitos patrimoniales, agresiones sexuales y narcomenudeo.

La violencia familiar encabezó la incidencia con 2 mil 40 investigaciones, seguida de las lesiones dolosas, con mil 830. Ambas categorías representaron en conjunto 46 por ciento de los registros analizados.

La problemática mantiene continuidad respecto de años anteriores. Durante 2024, Querétaro acumuló 5 mil 567 carpetas por violencia familiar.

En la región de San Juan del Río, la violencia familiar y las lesiones dolosas también fueron identificadas durante 2025 como los delitos con mayor incidencia.

El robo de vehículos automotores ocupó el tercer lugar estatal, con mil 235 carpetas. De esa cifra, 828 correspondieron a automóviles de cuatro ruedas y 407 a motocicletas.

El robo a negocio registró mil 109 investigaciones, mientras que el narcomenudeo acumuló mil 46. Dentro de esta última categoría, 920 casos fueron clasificados como posesión simple y 126 como posesión con fines de venta.

El robo a casa habitación sumó 526 carpetas; el abuso sexual, 344; la extorsión, 180; el homicidio doloso, 48; el robo en transporte público colectivo, 27; el feminicidio, cuatro, y el secuestro extorsivo, una carpeta.

Extorsión registra el mayor aumento

La extorsión presentó el incremento proporcional más elevado frente al mismo periodo de 2025. Las investigaciones pasaron de 127 a 180, un crecimiento de 41.7 por ciento.

De los casos registrados entre enero y mayo de este año, 169 fueron clasificados como extorsión cometida por otros medios y 11 como extorsión presencial.

El abuso sexual pasó de 266 a 344 carpetas, lo que representó un incremento de 29.3 por ciento.

El robo en transporte público colectivo subió de 25 a 27 casos; el robo a negocio aumentó de mil 50 a mil 109, y el narcomenudeo pasó de mil 32 a mil 46 investigaciones.

Disminuyen robos y homicidios

El feminicidio disminuyó de nueve a cuatro carpetas entre ambos periodos, mientras que el robo a casa habitación pasó de 696 a 526 investigaciones.

El homicidio doloso descendió de 60 a 48 carpetas y el robo de vehículos bajó de mil 485 a mil 235 registros.

Las lesiones dolosas disminuyeron 10.7 por ciento, al pasar de 2 mil 50 a mil 830 investigaciones. La violencia familiar presentó una reducción de 2 por ciento, de 2 mil 81 a 2 mil 40 carpetas.

En conjunto, los 12 delitos revisados disminuyeron 5.5 por ciento respecto de las 8 mil 881 carpetas contabilizadas entre enero y mayo de 2025.

Las cifras corresponden a carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía del estado y reportadas al SESNSP. No representan necesariamente el número de víctimas ni implican que los hechos hayan sido acreditados mediante sentencia.

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