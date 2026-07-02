Centros de acopio en Querétaro reúnen cinco toneladas para Venezuela

El DIF Estatal mantiene abiertos tres puntos para recibir alimentos, medicinas, artículos de higiene y equipo de rescate.

Mujer entrega productos en un centro de acopio del DIF Estatal Querétaro

Una mujer entrega productos de primera necesidad en uno de los centros de acopio habilitados en Querétaro para apoyar a damnificados de Venezuela.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 2 de julio de 2026.- Cerca de cinco toneladas de ayuda humanitaria han sido reunidas en los tres centros de acopio habilitados en Querétaro para apoyar a las personas damnificadas por los terremotos registrados en Venezuela.

La colecta, coordinada por el Sistema Estatal DIF, incluye alimentos no perecederos, agua embotellada, leche en polvo, papillas, pañales, medicamentos, material de primeros auxilios y herramientas básicas para las labores de rescate.

Óscar Gómez Niembro, director general del DIF Estatal, señaló que la mayor parte de los insumos ha sido aportada por familias queretanas, organizaciones, empresas, dependencias e instituciones educativas.

Trabajador clasifica productos donados en una bodega del DIF Estatal Personal del DIF Estatal clasifica los insumos recibidos antes de preparar su traslado como ayuda humanitaria. rotativo.com.mx

“Seguir invitando a las familias queretanas a que se sumen, a que seamos solidarios con los ciudadanos venezolanos que fueron damnificados por estos dos terremotos”, expresó.

La movilización se realiza después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, con movimientos de magnitudes 7.2 y 7.5 que causaron daños severos en distintas zonas del país.

y productos de higiene reunidos para damnificados de Venezuela Alimentos, pañales, productos de higiene y artículos de primera necesidad forman parte de las donaciones reunidas en Querétaro. rotativo.com.mx

Entre los equipos mexicanos desplazados a la zona se encuentra un arquitecto de San Juan del Río que participa en labores de rescate en La Guaira.

El DIF Estatal solicitó principalmente atún, verduras enlatadas, cereales, sopas instantáneas, arroz, frijol, agua embotellada, botiquines, agua oxigenada, papel higiénico, pasta y cepillos dentales.

También se requieren artículos de limpieza, plantas eléctricas portátiles, carpas grandes, sacos para dormir y equipos de iluminación solar.

\u00d3scar G\u00f3mez Niembro, director general del DIF Estatal Quer\u00e9taro Óscar Gómez Niembro, director general del DIF Estatal, informó que la colecta ha reunido cerca de cinco toneladas de ayuda humanitaria. rotativo.com.mx

Los centros de acopio se encuentran en:

Planta de Almacenamiento y Distribución: Circuito Cerro de las Campanas sin número, colonia Centro. Recibe donaciones de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

CRIQ: avenida Fray Luis de León sin número, colonia Centro Sur, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.

Casa de Ecala: avenida Pasteur 6-A Sur, colonia Centro, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.

Productos colocados frente a un centro de acopio en Quer\u00e9taro Agua, alimentos, material médico y productos de higiene permanecen concentrados en uno de los centros de acopio del DIF Estatal. rotativo.com.mx

Querétaro ha habilitado anteriormente puntos similares para enviar ayuda a comunidades afectadas por desastres naturales.

venezuela catastrofes y desastres sedif centro de acopio

Reciente

Personal del CVOED monitorea información hospitalaria y emergencias desde el centro de operaciones del IMSS.
México

IMSS reporta 54 hospitalizados durante el Mundial y refuerza vigilancia nacional

El CVOED monitorea en tiempo real hospitales estratégicos, disponibilidad de camas, traslados y riesgos en las ciudades sede.

Imagen genérica que representa una situación de violencia
San Juan del Río

Violencia familiar y lesiones lideran delitos de impacto en Querétaro

El estado acumuló 8 mil 390 carpetas en 12 delitos de impacto entre enero y mayo; extorsión aumentó 42 por ciento.

Vista de una presa en Querétaro con bajo nivel de almacenamiento durante la temporada de lluvias, según el reporte de la Conagua
San Juan del Río

Presas de Querétaro almacenan 46% de su capacidad al arranque de julio

La Constitución de 1917, en San Juan del Río y el embalse más grande del estado, retiene apenas 12.3% de su nivel, mientras La Venta permanece vacía.

Cielo nublado sobre la ciudad de Querétaro previo a las lluvias fuertes pronosticadas por la Conagua para el 2 de julio de 2026
Editorial

Prevén lluvias fuertes de hasta 50 mm con granizo este jueves en Querétaro

Conagua pronostica chubascos de 25 a 50 milímetros con descargas eléctricas para la capital y San Juan del Río, con 70% de probabilidad de lluvia.