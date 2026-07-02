Querétaro, 2 de julio de 2026.- Cerca de cinco toneladas de ayuda humanitaria han sido reunidas en los tres centros de acopio habilitados en Querétaro para apoyar a las personas damnificadas por los terremotos registrados en Venezuela.
La colecta, coordinada por el Sistema Estatal DIF, incluye alimentos no perecederos, agua embotellada, leche en polvo, papillas, pañales, medicamentos, material de primeros auxilios y herramientas básicas para las labores de rescate.
Óscar Gómez Niembro, director general del DIF Estatal, señaló que la mayor parte de los insumos ha sido aportada por familias queretanas, organizaciones, empresas, dependencias e instituciones educativas.
Personal del DIF Estatal clasifica los insumos recibidos antes de preparar su traslado como ayuda humanitaria. rotativo.com.mx
“Seguir invitando a las familias queretanas a que se sumen, a que seamos solidarios con los ciudadanos venezolanos que fueron damnificados por estos dos terremotos”, expresó.
La movilización se realiza después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, con movimientos de magnitudes 7.2 y 7.5 que causaron daños severos en distintas zonas del país.
Alimentos, pañales, productos de higiene y artículos de primera necesidad forman parte de las donaciones reunidas en Querétaro. rotativo.com.mx
Entre los equipos mexicanos desplazados a la zona se encuentra un arquitecto de San Juan del Río que participa en labores de rescate en La Guaira.
El DIF Estatal solicitó principalmente atún, verduras enlatadas, cereales, sopas instantáneas, arroz, frijol, agua embotellada, botiquines, agua oxigenada, papel higiénico, pasta y cepillos dentales.
También se requieren artículos de limpieza, plantas eléctricas portátiles, carpas grandes, sacos para dormir y equipos de iluminación solar.
Óscar Gómez Niembro, director general del DIF Estatal, informó que la colecta ha reunido cerca de cinco toneladas de ayuda humanitaria. rotativo.com.mx
Los centros de acopio se encuentran en:
Planta de Almacenamiento y Distribución: Circuito Cerro de las Campanas sin número, colonia Centro. Recibe donaciones de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.
CRIQ: avenida Fray Luis de León sin número, colonia Centro Sur, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.
Casa de Ecala: avenida Pasteur 6-A Sur, colonia Centro, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.
Agua, alimentos, material médico y productos de higiene permanecen concentrados en uno de los centros de acopio del DIF Estatal. rotativo.com.mx
Querétaro ha habilitado anteriormente puntos similares para enviar ayuda a comunidades afectadas por desastres naturales.