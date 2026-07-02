Ciudad Victoria, Tamaulipas, 2 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) ofrece una recompensa de hasta $250,000.00 pesos a quien o quienes aporten información útil, veraz y oportuna que coadyuve a la búsqueda y localización de Linda Guadalupe Rangel Medina.

Según la ficha de búsqueda difundida por la dependencia, Rangel Medina tenía 26 años al momento de desaparecer y mide aproximadamente 1.55 metros de estatura.

Como señas particulares, la FGJ detalló que la joven tiene un tatuaje en el pecho del lado derecho con forma de flor y una flecha, con la leyenda "RAUL Y KALET"; otro en la espalda baja con el nombre "RANGEL" en color negro acompañado de tres estrellas —una grande y dos pequeñas—; y un tercero en el glúteo derecho con forma de labios en color rojo.

La solicitud de colaboración corresponde al acuerdo específico FGJE/04/2026. La Fiscalía precisó que las llamadas son confidenciales y puso a disposición el número (841) 841 05 95, así como el correo recompensasfgje@fgjtam.gob.mx para quienes cuenten con información.