Tamaulipas ofrece recompensa de $250 mil por Linda Rangel Medina

La Fiscalía de Tamaulipas solicita información sobre el paradero de la joven de 26 años, desaparecida, con señas particulares confirmadas.

Cartel de búsqueda de la FGJ Tamaulipas con fotografía de Linda Guadalupe Rangel Medina

Linda Guadalupe Rangel Medina aparece en el cartel de búsqueda difundido por la FGJ de Tamaulipas, que ofrece recompensa por su localización.

Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 02, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, 2 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) ofrece una recompensa de hasta $250,000.00 pesos a quien o quienes aporten información útil, veraz y oportuna que coadyuve a la búsqueda y localización de Linda Guadalupe Rangel Medina.

Según la ficha de búsqueda difundida por la dependencia, Rangel Medina tenía 26 años al momento de desaparecer y mide aproximadamente 1.55 metros de estatura.

Como señas particulares, la FGJ detalló que la joven tiene un tatuaje en el pecho del lado derecho con forma de flor y una flecha, con la leyenda "RAUL Y KALET"; otro en la espalda baja con el nombre "RANGEL" en color negro acompañado de tres estrellas —una grande y dos pequeñas—; y un tercero en el glúteo derecho con forma de labios en color rojo.

La solicitud de colaboración corresponde al acuerdo específico FGJE/04/2026. La Fiscalía precisó que las llamadas son confidenciales y puso a disposición el número (841) 841 05 95, así como el correo recompensasfgje@fgjtam.gob.mx para quienes cuenten con información.

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