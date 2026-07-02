"Minions & Monstruos" llega a los cines de Querétaro como el gran estreno de julio

La cinta de Illumination y Universal, dirigida por Pierre Coffin, abrió con preventa en Cinépolis y Cinemex y funciones desde el arranque del mes.

Póster promocional de la nueva película de los Minions, estrenada el 1 de julio de 2026 en salas de cine de Querétaro

La nueva película de los Minions, producida por Illumination y Universal Pictures, llegó a los cines de Querétaro como la séptima entrega de la franquicia Mi Villano Favorito.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de julio de 2026.- La cartelera de cine en Querétaro tiene esta semana un protagonista claro: "Minions & Monstruos", la nueva película de Illumination y Universal Pictures que llegó a las salas del país el 1 de julio y ya se exhibe en las principales cadenas de la ciudad.

Es la séptima entrega de la franquicia de "Mi Villano Favorito" y la tercera centrada en los Minions. La historia funciona como precuela y se ubica en el Hollywood de los años 20: tres Minions sueñan con filmar su propia película de monstruos, pero al usar un hechizo de un libro mágico liberan criaturas reales y desatan un caos que después intentan contener.

La cinta está dirigida por Pierre Coffin, creador de la voz característica de los personajes y responsable de la saga desde 2010, con guion de Brian Lynch. Tuvo su estreno mundial el 21 de junio en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, y abrió en Estados Unidos el mismo 1 de julio.

En Querétaro, la película se proyecta en complejos como Cinépolis Antea, Esfera y Sendero, además de Cinemex, cadenas que activaron la preventa de boletos días antes del estreno.

La cartelera de la semana la completan otros títulos en exhibición como "Supergirl", "Toy Story 5", "Scary Movie 6" y la nueva cinta de ciencia ficción de Steven Spielberg, "El día de la revelación".

La franquicia de Illumination acumula más de 5 mil millones de dólares en taquilla global, lo que la mantiene como una de las sagas de animación más rentables de la historia.

Según reportes de la industria, la nueva entrega superó los 289 millones de pesos recaudados en su primera semana de exhibición internacional.

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