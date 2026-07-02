Querétaro, 2 de julio de 2026.- La cartelera de cine en Querétaro tiene esta semana un protagonista claro: "Minions & Monstruos", la nueva película de Illumination y Universal Pictures que llegó a las salas del país el 1 de julio y ya se exhibe en las principales cadenas de la ciudad.
Es la séptima entrega de la franquicia de "Mi Villano Favorito" y la tercera centrada en los Minions. La historia funciona como precuela y se ubica en el Hollywood de los años 20: tres Minions sueñan con filmar su propia película de monstruos, pero al usar un hechizo de un libro mágico liberan criaturas reales y desatan un caos que después intentan contener.
La cinta está dirigida por Pierre Coffin, creador de la voz característica de los personajes y responsable de la saga desde 2010, con guion de Brian Lynch. Tuvo su estreno mundial el 21 de junio en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, y abrió en Estados Unidos el mismo 1 de julio.
En Querétaro, la película se proyecta en complejos como Cinépolis Antea, Esfera y Sendero, además de Cinemex, cadenas que activaron la preventa de boletos días antes del estreno.
La cartelera de la semana la completan otros títulos en exhibición como "Supergirl", "Toy Story 5", "Scary Movie 6" y la nueva cinta de ciencia ficción de Steven Spielberg, "El día de la revelación".
La franquicia de Illumination acumula más de 5 mil millones de dólares en taquilla global, lo que la mantiene como una de las sagas de animación más rentables de la historia.
Según reportes de la industria, la nueva entrega superó los 289 millones de pesos recaudados en su primera semana de exhibición internacional.