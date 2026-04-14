Ruta ciclista de 12 kilómetros abre este sábado en parque La Queretana en Querétaro

El circuito familiar con dificultad intermedia esperará entre 60 y 120 corredores durante su inauguración gratuita.

Circuito ciclista de 12 kilómetros inaugura en parque La Queretana, Querétaro, área natural protegida

El parque La Queretana opera sobre 74 hectáreas dentro del polígono decretado como área natural protegida en la capital queretana

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — Una ruta ciclista de 12 kilómetros estrena este sábado 18 de abril en el parque La Queretana, con inauguración a las 9 de la mañana y entrada gratuita, informó Lupita Espinosa de los Reyes Ayala, secretaria de Medio Ambiente del municipio de Querétaro.

El circuito está diseñado con dificultad intermedia y se promociona como actividad familiar dentro del polígono que forma parte del área natural protegida.

El parque ha registrado afluencia sostenida desde su apertura, con alrededor de mil visitantes los fines de semana y hasta dos mil en jornadas pico, mientras que entre semana recibe cerca de 400 usuarios diarios, de acuerdo con registros de la dependencia.

El recinto opera de 7 de la mañana a 9 de la noche durante los siete días de la semana y alberga actualmente 74 hectáreas del área recreativa, aunque la declaratoria del polígono contempla hasta 95 hectáreas según el plan maestro en desarrollo.

La Secretaría de Medio Ambiente estima una participación de entre 60 y 120 ciclistas durante la inauguración. Las inscripciones están abiertas vía WhatsApp al 442 342 4587, mismo canal que la dependencia habilitó para confirmación de asistencia.

Los organizadores piden a los asistentes llevar casco, bloqueador solar y un snack para la jornada, que se extenderá durante toda la mañana.

El parque La Queretana se suma al programa Entornos que Respiran que la dependencia municipal desplegó a inicios de abril en cinco comunidades de la capital.

Por el momento no habrá préstamo de bicicletas durante la inauguración, aunque la funcionaria adelantó gestiones con la marca Shimano para habilitar el servicio de préstamo en ediciones posteriores del circuito.

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