Querétaro, 14 de abril de 2026. — Una ruta ciclista de 12 kilómetros estrena este sábado 18 de abril en el parque La Queretana, con inauguración a las 9 de la mañana y entrada gratuita, informó Lupita Espinosa de los Reyes Ayala, secretaria de Medio Ambiente del municipio de Querétaro.
El circuito está diseñado con dificultad intermedia y se promociona como actividad familiar dentro del polígono que forma parte del área natural protegida.
El parque ha registrado afluencia sostenida desde su apertura, con alrededor de mil visitantes los fines de semana y hasta dos mil en jornadas pico, mientras que entre semana recibe cerca de 400 usuarios diarios, de acuerdo con registros de la dependencia.
El recinto opera de 7 de la mañana a 9 de la noche durante los siete días de la semana y alberga actualmente 74 hectáreas del área recreativa, aunque la declaratoria del polígono contempla hasta 95 hectáreas según el plan maestro en desarrollo.
La Secretaría de Medio Ambiente estima una participación de entre 60 y 120 ciclistas durante la inauguración. Las inscripciones están abiertas vía WhatsApp al 442 342 4587, mismo canal que la dependencia habilitó para confirmación de asistencia.
Los organizadores piden a los asistentes llevar casco, bloqueador solar y un snack para la jornada, que se extenderá durante toda la mañana.
El parque La Queretana se suma al programa Entornos que Respiran que la dependencia municipal desplegó a inicios de abril en cinco comunidades de la capital.
Por el momento no habrá préstamo de bicicletas durante la inauguración, aunque la funcionaria adelantó gestiones con la marca Shimano para habilitar el servicio de préstamo en ediciones posteriores del circuito.