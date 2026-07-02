Muere Manuel Arjona, fundador de Locomía, a los 58 años en Barcelona

El bailarín y diseñador integró la alineación original del grupo español que conquistó Latinoamérica con abanicos gigantes y el éxito "Rumba, Samba, Mambo".

Manuel Arjona, integrante fundador de Locomía, durante una presentación con la agrupación española que alcanzó éxito internacional a finales de los años 80

Manuel Arjona, fundador de Locomía, murió a los 58 años en Barcelona. El artista formó parte de la alineación original que popularizó éxitos como Locomía y Rumba, Samba, Mambo.

Foto: Redes Sociales.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 02, 2026
Mariana Torres García

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Barcelona, España, 2 de julio de 2026.- Manuel Arjona, uno de los integrantes fundadores del grupo español Locomía, murió a los 58 años en su domicilio de Viladecans, en la provincia de Barcelona. Su fallecimiento, ocurrido el 1 de julio, fue confirmado por sus excompañeros de la agrupación a través de redes sociales.

De acuerdo con medios españoles y con personas del entorno del artista, Arjona murió de forma repentina mientras dormía, sin complicaciones previas de salud ni signos de violencia. Sus últimas horas transcurrieron con normalidad, dedicado a la pintura, una de sus pasiones fuera de los escenarios.

Luis Font, también fundador de la banda, dio a conocer la noticia en Instagram. "Hoy solo se ha elevado al cielo pero su recuerdo vive en nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo en cada sonrisa en cada paso que dejamos atrás", escribió.

Arjona formó parte del núcleo que dio origen a Locomía a mediados de los años 80 en Ibiza, cuando un grupo de diseñadores y animadores de discoteca comenzó a llamar la atención por su estética.

Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier integró la formación original que transformó la moda y el pop de la época con coreografías, trajes de hombreras y sus característicos abanicos gigantes.

El bailarín participó en la alineación que grabó el álbum "Taiyo" (1989), del que surgieron éxitos como "Locomía" y "Rumba, Samba, Mambo", temas que llevaron a la agrupación a conquistar España y diversos países de Latinoamérica, entre ellos México.

Permaneció en el grupo hasta 1992 y, tras la separación de la formación original, regresó en distintas reuniones y giras internacionales para mantener vivo el proyecto.

Su muerte representa la cuarta pérdida entre los integrantes históricos de Locomía. En 2018 fallecieron Santos Blanco y Frank Romero, ambos a los 46 años; en 2023 murió Francesc Picas, a los 53 años. Los restos de Arjona serán velados en un tanatorio de Viladecans.

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