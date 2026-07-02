El Marqués, 2 de julio de 2026.- Una motocicleta y un camión de transporte de personal chocaron la mañana de este jueves en la carretera Estatal 210, a la altura de La Loma, en el municipio de El Marqués, lo que provocó fila de vehículos en la zona.

Elementos de la Secretaría de Movilidad de El Marqués acudieron al lugar y realizaron abanderamiento sobre la vialidad para brindar seguridad a los presentes y agilizar el paso de los automovilistas mientras se atendía el percance.

Un oficial de la Secretaría de Movilidad dirige el tránsito en la carretera Estatal 210, a la altura de La Loma, tras el choque entre la motocicleta y el camión de personal. rotativo.com.mx

La dependencia municipal no informó sobre personas lesionadas ni sobre daños materiales derivados del choque.

Como parte de las recomendaciones tras el hecho, la Secretaría de Movilidad pidió a la ciudadanía conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y estar atenta a las condiciones del camino.