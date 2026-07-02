Choque entre moto y camión de personal genera congestión en El Marqués

Elementos de la Secretaría de Movilidad realizaron abanderamiento en la carretera Estatal 210, a la altura de La Loma, para agilizar la circulación.

Vehículo oficial y motocicleta de la Secretaría de Movilidad realizan abanderamiento en la carretera Estatal 210.

Elementos de la Secretaría de Movilidad de El Marqués realizan abanderamiento en la carretera Estatal 210 tras un accidente vial.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 02, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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El Marqués, 2 de julio de 2026.- Una motocicleta y un camión de transporte de personal chocaron la mañana de este jueves en la carretera Estatal 210, a la altura de La Loma, en el municipio de El Marqués, lo que provocó fila de vehículos en la zona.

Elementos de la Secretaría de Movilidad de El Marqués acudieron al lugar y realizaron abanderamiento sobre la vialidad para brindar seguridad a los presentes y agilizar el paso de los automovilistas mientras se atendía el percance.

Oficial de la Secretar\u00eda de Movilidad dirige el tr\u00e1nsito junto a una motocicleta ca\u00edda en la carretera Estatal 210. Un oficial de la Secretaría de Movilidad dirige el tránsito en la carretera Estatal 210, a la altura de La Loma, tras el choque entre la motocicleta y el camión de personal. rotativo.com.mx

La dependencia municipal no informó sobre personas lesionadas ni sobre daños materiales derivados del choque.

Como parte de las recomendaciones tras el hecho, la Secretaría de Movilidad pidió a la ciudadanía conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y estar atenta a las condiciones del camino.

sucesos seguridad movilidad accidente

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