Cateos por narcomenudeo dejan seis detenidos en Querétaro

La Fiscalía estatal ejecutó órdenes judiciales de cateo en tres domicilios; una de las detenidas tenía orden de aprehensión vigente por daños dolosos.

Ficha informativa de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con las seis personas detenidas durante cateos realizados en las colonias El Tintero, San Andrés y San José El Alto; los rostros aparecen difuminados.

La Fiscalía General del Estado informó la detención de seis personas durante cateos en tres colonias del municipio de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia contra delitos relacionados con el narcomenudeo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- Seis personas fueron detenidas durante una serie de cateos ejecutados por la Fiscalía General del Estado en el municipio de Querétaro, dentro de las acciones coordinadas de la estrategia Sinergia por investigaciones de delitos contra la salud.

Las diligencias se realizaron en domicilios de las colonias El Tintero, San Andrés y San José El Alto. En ellas participó personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El operativo de mayor alcance se registró en El Tintero, donde fueron detenidas cuatro personas. En ese domicilio las autoridades aseguraron dosis de sustancias con características de narcótico —polvo blanco, una sustancia granulada traslúcida, un sólido blanco y hierba verde seca—, además de dinero en efectivo, dos básculas grameras, una agenda y una identificación.

En la colonia San Andrés fue detenida una mujer que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de daños dolosos; la Fiscalía inició los trámites para ponerla a disposición de la autoridad correspondiente.

En San José El Alto, una persona más fue detenida por delitos contra la salud luego de que se localizaran bolsas con sustancia granulada con características de narcótico y hierba verde seca. Uno de los inmuebles intervenidos quedó asegurado para dar continuidad a las investigaciones.

Elemento de Sinergia por Quer\u00e9taro y polic\u00eda armado durante operativo de cateo en Quer\u00e9taro.

Fuerzas federales y estatales coordinadas en la estrategia Sinergia intervinieron domicilios en tres colonias de la capital queretana.
Elemento de Sinergia por Quer\u00e9taro y polic\u00eda armado durante operativo de cateo en Quer\u00e9taro.

Personal de la estrategia Sinergia por Querétaro participa en los cateos ejecutados en el municipio. Las diligencias derivaron en seis detenciones por delitos contra la salud.

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