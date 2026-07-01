Querétaro, 1 de julio de 2026.- Seis personas fueron detenidas durante una serie de cateos ejecutados por la Fiscalía General del Estado en el municipio de Querétaro, dentro de las acciones coordinadas de la estrategia Sinergia por investigaciones de delitos contra la salud.
Las diligencias se realizaron en domicilios de las colonias El Tintero, San Andrés y San José El Alto. En ellas participó personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
El operativo de mayor alcance se registró en El Tintero, donde fueron detenidas cuatro personas. En ese domicilio las autoridades aseguraron dosis de sustancias con características de narcótico —polvo blanco, una sustancia granulada traslúcida, un sólido blanco y hierba verde seca—, además de dinero en efectivo, dos básculas grameras, una agenda y una identificación.
En la colonia San Andrés fue detenida una mujer que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de daños dolosos; la Fiscalía inició los trámites para ponerla a disposición de la autoridad correspondiente.
En San José El Alto, una persona más fue detenida por delitos contra la salud luego de que se localizaran bolsas con sustancia granulada con características de narcótico y hierba verde seca. Uno de los inmuebles intervenidos quedó asegurado para dar continuidad a las investigaciones.
Fuerzas federales y estatales coordinadas en la estrategia Sinergia intervinieron domicilios en tres colonias de la capital queretana.
Personal de la estrategia Sinergia por Querétaro participa en los cateos ejecutados en el municipio. Las diligencias derivaron en seis detenciones por delitos contra la salud.