Saldo blanco en la Feria San Juan del Río 2026; 37 personas remitidas o retiradas

La Policía Municipal reportó cinco personas remitidas al Juzgado Cívico, 32 retiradas del recinto y ningún delito patrimonial denunciado durante los eventos.

Policías municipales resguardan el acceso a un evento de la Feria San Juan del Río 2026.

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río vigilan uno de los eventos del recinto ferial. Las corporaciones mantuvieron un operativo coordinado durante las festividades.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de julio de 2026.- Los eventos de la Feria San Juan del Río 2026 cerraron con saldo blanco, sin denuncias por delitos patrimoniales, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR).

Durante las actividades en el Centro Expositor, cinco personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas. Otras 32 fueron retiradas del recinto ferial por incumplir el reglamento o alterar el orden.

Polic\u00edas de Proximidad Social vigilan durante un evento de la Feria San Juan del R\u00edo 2026. Personal de Proximidad Social participó en el dispositivo de seguridad desplegado en la Feria San Juan del Río 2026. rotativo.com.mx

La dependencia señaló que no se registraron denuncias por delitos patrimoniales durante los eventos, lo que mantuvo el saldo blanco a lo largo de las festividades.

Elemento de Apoyo Vial coloca se\u00f1alizaci\u00f3n en una calle del centro de San Juan del R\u00edo. Personal de Apoyo Vial colocó dispositivos de señalización en las inmediaciones del recinto ferial para ordenar la circulación. rotativo.com.mx

El operativo se desarrolló de manera coordinada entre la Policía Municipal, la Policía Estatal, la SEDENA, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil San Juan del Río, Bomberos San Juan del Río y personal de seguridad privada, que participaron en conjunto para resguardar a los asistentes.

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