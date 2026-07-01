San Juan del Río, 1 de julio de 2026.- Los eventos de la Feria San Juan del Río 2026 cerraron con saldo blanco, sin denuncias por delitos patrimoniales, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR).
Durante las actividades en el Centro Expositor, cinco personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas. Otras 32 fueron retiradas del recinto ferial por incumplir el reglamento o alterar el orden.
Personal de Proximidad Social participó en el dispositivo de seguridad desplegado en la Feria San Juan del Río 2026. rotativo.com.mx
La dependencia señaló que no se registraron denuncias por delitos patrimoniales durante los eventos, lo que mantuvo el saldo blanco a lo largo de las festividades.
Personal de Apoyo Vial colocó dispositivos de señalización en las inmediaciones del recinto ferial para ordenar la circulación. rotativo.com.mx
El operativo se desarrolló de manera coordinada entre la Policía Municipal, la Policía Estatal, la SEDENA, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil San Juan del Río, Bomberos San Juan del Río y personal de seguridad privada, que participaron en conjunto para resguardar a los asistentes.