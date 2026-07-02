Colón, 2 de julio de 2026.- Un tractocamión autotanque que transportaba agua volcó sobre la carretera estatal 100, a la altura del crucero de Bernal, donde quedó recostado sobre su costado izquierdo con la cabina y el tanque atravesados sobre la vialidad. Protección Civil de Colón reportó que el percance no dejó lesionados de gravedad.
La unidad, un tractocamión cargado con agua, terminó volcada tras el accidente. Las imágenes del lugar muestran el tanque desprendido y parte del defensa metálica de la carretera dañada, junto a un puente vehicular que cruza la zona.
En la atención participaron Protección Civil Municipal de Colón, Protección Civil Municipal de Ezequiel Montes y la Policía Estatal de Seguridad (POES) de Querétaro, que coordinaron el resguardo del área.
Al momento del reporte se realizaban maniobras para el retiro de la unidad y la limpieza de la vialidad, tareas a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI). Las autoridades no informaron la causa de la volcadura.