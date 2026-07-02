Helénico abre cursos gratuitos de teatro para infancias este verano

Tres talleres gratuitos y la obra “El mar enamorado” integran la programación infantil de julio y agosto en Ciudad de México.

Participante de un taller teatral sostiene un títere elaborado con cartón en un espacio al aire libre

Una participante utiliza un títere durante una actividad escénica vinculada con la programación infantil del Centro Cultural Helénico.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 02, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 2 de julio de 2026.- Tres cursos gratuitos de teatro dirigidos a niñas, niños y adolescentes formarán parte de la programación de verano del Centro Cultural Helénico, que también presentará la obra El mar enamorado para público de cero a ocho años.

Las actividades se realizarán durante julio y estarán enfocadas en la actuación, la improvisación, la expresión corporal, la convivencia, los derechos humanos y la cultura de paz.

La propuesta amplía la oferta de teatro infantil disponible durante el periodo vacacional, junto con otros talleres de verano para niñas, niños y jóvenes desarrollados en espacios culturales del país.

Cursos gratuitos por edades

Historias con huella, impartido por el artista escénico Enrique Escalera, estará dirigido a participantes de seis a ocho años. Mediante el teatro y el juego abordará la empatía, el respeto y la tenencia responsable de animales de compañía.

El curso se desarrollará del 20 al 24 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, en el Salón de Ensayos del Centro Cultural Helénico.

Para niñas y niños de nueve a 12 años se ofrecerá Acción en juego (Iniciación a la actuación), con ejercicios de improvisación, expresión corporal y trabajo vocal.

Las sesiones se realizarán del 20 al 24 de julio, de 12:00 a 15:00 horas, también con entrada gratuita.

Adolescentes de 13 a 16 años podrán participar en Siempre he querido actuar de árbol, impartido por la dramaturga y directora Patricia M. Pedreguera.

El taller plantea la construcción colectiva de historias a partir de las inquietudes de los participantes, con una perspectiva centrada en los derechos humanos y la cultura de paz. Tendrá lugar del 20 al 23 de julio, de 16:00 a 19:00 horas.

Los informes y registros para los cursos se reciben en el correo helenico.enlace.academico@cultura.gob.mx.

Regresa “El mar enamorado”

La cartelera incluye el regreso de El mar enamorado, una experiencia escénica para niñas y niños de cero a ocho años que utiliza estímulos visuales y tiene como personaje a un pelícano llamado Chat.

La temporada permanecerá del 4 de julio al 2 de agosto. La preventa con 30 por ciento de descuento estará disponible hasta el 3 de julio.

El programa Infancias Helénico también mantendrá descuentos especiales para las funciones teatrales dirigidas al público infantil. La programación, costos y condiciones pueden consultarse en el portal oficial del Centro Cultural Helénico.

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