Ciudad de México, 2 de julio de 2026.- Tres cursos gratuitos de teatro dirigidos a niñas, niños y adolescentes formarán parte de la programación de verano del Centro Cultural Helénico, que también presentará la obra El mar enamorado para público de cero a ocho años.

Las actividades se realizarán durante julio y estarán enfocadas en la actuación, la improvisación, la expresión corporal, la convivencia, los derechos humanos y la cultura de paz.

La propuesta amplía la oferta de teatro infantil disponible durante el periodo vacacional, junto con otros talleres de verano para niñas, niños y jóvenes desarrollados en espacios culturales del país.

Cursos gratuitos por edades

Historias con huella, impartido por el artista escénico Enrique Escalera, estará dirigido a participantes de seis a ocho años. Mediante el teatro y el juego abordará la empatía, el respeto y la tenencia responsable de animales de compañía.

El curso se desarrollará del 20 al 24 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, en el Salón de Ensayos del Centro Cultural Helénico.

Para niñas y niños de nueve a 12 años se ofrecerá Acción en juego (Iniciación a la actuación), con ejercicios de improvisación, expresión corporal y trabajo vocal.

Las sesiones se realizarán del 20 al 24 de julio, de 12:00 a 15:00 horas, también con entrada gratuita.

Adolescentes de 13 a 16 años podrán participar en Siempre he querido actuar de árbol, impartido por la dramaturga y directora Patricia M. Pedreguera.

El taller plantea la construcción colectiva de historias a partir de las inquietudes de los participantes, con una perspectiva centrada en los derechos humanos y la cultura de paz. Tendrá lugar del 20 al 23 de julio, de 16:00 a 19:00 horas.

Los informes y registros para los cursos se reciben en el correo helenico.enlace.academico@cultura.gob.mx.

Regresa “El mar enamorado”

La cartelera incluye el regreso de El mar enamorado, una experiencia escénica para niñas y niños de cero a ocho años que utiliza estímulos visuales y tiene como personaje a un pelícano llamado Chat.

La temporada permanecerá del 4 de julio al 2 de agosto. La preventa con 30 por ciento de descuento estará disponible hasta el 3 de julio.

El programa Infancias Helénico también mantendrá descuentos especiales para las funciones teatrales dirigidas al público infantil. La programación, costos y condiciones pueden consultarse en el portal oficial del Centro Cultural Helénico.