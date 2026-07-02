Papantla exporta por primera vez 21.4 toneladas de limón persa a Rusia

La cooperativa Bioproductores del Llano Alto prevé comercializar otras 257.4 toneladas durante el segundo semestre de 2026.

Limones persas con etiquetas dentro de una caja de cartón

Limón persa seleccionado para su comercialización internacional por productores de Papantla, Veracruz.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 02, 2026
Mariana Torres García

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Papantla, Veracruz, 2 de julio de 2026.- Productores de Papantla concretaron la primera exportación de limón persa de este territorio veracruzano a Moscú, Rusia, con un embarque inicial de 21.4 toneladas.

La operación fue realizada por la sociedad cooperativa Bioproductores del Llano Alto, integrada por 183 socios, cuyos cultivos alcanzaron las condiciones de madurez y calidad requeridas para ingresar al mercado euroasiático.

Productores revisan muestras de lim\u00f3n persa durante una reuni\u00f3n en Papantla Productores y personal técnico revisan ejemplares de limón persa durante los trabajos para abrir nuevos mercados internacionales. rotativo.com.mx

Los agricultores prevén ampliar la comercialización a 257.4 toneladas durante los próximos seis meses, después de abrir una ruta internacional para la producción citrícola de la región.

El envío se concretó mediante una estrategia de comercialización directa desarrollada con acompañamiento técnico del programa Sembrando Vida. Los productores recibieron apoyo especializado en comercio internacional y traducción para negociar con compradores extranjeros.

Hombre observa muestras de lim\u00f3n persa colocadas sobre una mesa Las características físicas y la vida de anaquel del limón fueron evaluadas antes de concretar el embarque. rotativo.com.mx

La organización participó en ferias agroalimentarias como Biofach, en Núremberg, y Fruit Logistica, en Berlín, donde presentó cultivos con certificaciones o prácticas agroecológicas y estableció contactos comerciales.

La apertura de este mercado se suma a los antecedentes de productores mexicanos que han buscado colocar limón persa en mercados internacionales, donde los requisitos de calidad, inocuidad y trazabilidad condicionan el ingreso de los cargamentos.

El territorio de Papantla cuenta con al menos nueve mil 500 productores con capacidad para abastecer limón persa. La variedad se cultiva desde el nivel del mar hasta zonas ubicadas a mil 600 metros de altitud, condición que permite escalonar la producción frente a temporadas de sequía.

Limones persas con etiquetas dentro de una caja de cart\u00f3n Limón persa seleccionado para su comercialización internacional por productores de Papantla, Veracruz. rotativo.com.mx

El cítrico seleccionado para el embarque presenta color verde intenso, dimensiones requeridas por los compradores y una cáscara con la rugosidad demandada en el mercado europeo. Los árboles utilizados tienen entre tres y cinco años de edad.

La vida de anaquel fue otro factor determinante, debido a que el producto deberá soportar un traslado marítimo superior a 30 días antes de llegar a su destino.

Productores participan en una reuni\u00f3n alrededor de mesas con limones Productores de Papantla analizan las condiciones de calidad y comercialización del limón persa. rotativo.com.mx

La sanidad y el manejo técnico son determinantes para que los citricultores puedan ingresar a mercados externos, particularmente ante el riesgo de plagas y enfermedades que afectan la productividad y la calidad de las cosechas.

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