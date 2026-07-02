Querétaro, 2 de julio de 2026.- Un total de 79 familias de Lomas de Menchaca recibió contratos de agua potable como parte de la atención acordada entre habitantes del asentamiento y la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, informó que los documentos fueron entregados a un primer grupo de vecinos y reconoció la organización de la comunidad para realizar los trámites.
Durante una reunión con los habitantes, el senador Agustín Dorantes Lámbarri señaló que el siguiente reto de la comunidad será conseguir la regularización del asentamiento para facilitar la llegada de otros servicios públicos.
“Mientras ustedes estén mejor organizados, mientras trabajemos en equipo, gobierno y ciudadanía, vamos a avanzar más rápido”, expresó.
Dorantes explicó que la incorporación de servicios dependerá del avance jurídico del asentamiento.
“Lo más importante que tienen que lograr es la regularización del asentamiento, porque al lograr la regularización van a poder llegar los otros servicios”, afirmó.
La falta de regularización también ha limitado obras públicas en otras zonas de la capital, como ocurrió en la comunidad de El Salitre, donde vecinos reportaron fugas de drenaje.
En el sector de Peñuelas y Menchaca se desarrollan además obras de regulación hidráulica para controlar más de 130 mil metros cúbicos de agua.
El senador mencionó entre los trabajos realizados anteriormente en la zona el Centro de Salud y la Subcomandancia de Menchaca, la rehabilitación de la cancha de Generación 2000 y mejoras en vialidades y banquetas de Colinas de Menchaca.