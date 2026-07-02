Entregan contratos de agua a 79 familias de Lomas de Menchaca

Los habitantes deberán avanzar en la regularización del asentamiento para gestionar la incorporación de otros servicios públicos.

Agustín Dorantes conversa con habitantes de Lomas de Menchaca durante una reunión vecinal.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri dialoga con habitantes de Lomas de Menchaca sobre la regularización del asentamiento y la incorporación de servicios públicos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de julio de 2026.- Un total de 79 familias de Lomas de Menchaca recibió contratos de agua potable como parte de la atención acordada entre habitantes del asentamiento y la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, informó que los documentos fueron entregados a un primer grupo de vecinos y reconoció la organización de la comunidad para realizar los trámites.

Durante una reunión con los habitantes, el senador Agustín Dorantes Lámbarri señaló que el siguiente reto de la comunidad será conseguir la regularización del asentamiento para facilitar la llegada de otros servicios públicos.

“Mientras ustedes estén mejor organizados, mientras trabajemos en equipo, gobierno y ciudadanía, vamos a avanzar más rápido”, expresó.

Dorantes explicó que la incorporación de servicios dependerá del avance jurídico del asentamiento.

“Lo más importante que tienen que lograr es la regularización del asentamiento, porque al lograr la regularización van a poder llegar los otros servicios”, afirmó.

La falta de regularización también ha limitado obras públicas en otras zonas de la capital, como ocurrió en la comunidad de El Salitre, donde vecinos reportaron fugas de drenaje.

En el sector de Peñuelas y Menchaca se desarrollan además obras de regulación hidráulica para controlar más de 130 mil metros cúbicos de agua.

El senador mencionó entre los trabajos realizados anteriormente en la zona el Centro de Salud y la Subcomandancia de Menchaca, la rehabilitación de la cancha de Generación 2000 y mejoras en vialidades y banquetas de Colinas de Menchaca.

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