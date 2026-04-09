JAPAM realizará censo casa por casa para actualizar tarifas de agua en San Juan del Río

El organismo operador actualizará el padrón de usuarios con base en el uso real de cada inmueble.

Brigada de la JAPAM realiza censo de tarifas de agua casa por casa en San Juan del Río para actualizar padrón de usuarios

Antonio Pérez Cabrera, director de la JAPAM, detalló el censo de tarifas que el organismo ejecutará durante 2026 en toda la zona urbana del municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) ejecutará durante este año un censo casa por casa en toda la zona urbana de San Juan del Río para actualizar la tarifa de agua de los inmuebles con uso comercial o mixto que actualmente pagan como doméstico.

El sondeo, que se apoyará en información catastral y georreferenciación por vivienda, busca hacer más eficiente la cobranza del organismo operador, confirmó el director del organismo, Antonio Pérez Cabrera.

El funcionario explicó que la nueva ley de ingresos de la JAPAM incorpora una figura que antes no estaba clasificada con esa precisión: la tarifa mixta.

Un inmueble donde la gente sigue viviendo pero tiene un local comercial al frente o en la parte de abajo podrá cambiar de tarifa doméstica a mixta sin necesidad de contratar una segunda toma, como ocurría hasta ahora.

Los casos en que la propiedad ya opera al cien por ciento como comercio quedarán clasificados en tarifa comercial.

La actualización del padrón no es un ejercicio nuevo del organismo. Los cobros de la JAPAM ya han sido motivo de inconformidad ciudadana en años anteriores, cuando usuarios reportaron recibos domésticos superiores a mil pesos frente a comercios grandes que pagaban menos de 300.

El censo 2026 será el primero de la administración de Pérez Cabrera y se apoyará en una base de datos georreferenciada por propiedad, levantada con información del área de Catastro municipal.

Uso real del inmueble definirá la tarifa

El organismo clasificará cada inmueble en tres categorías: comercial cien por ciento, mixta cuando se combine vivienda y negocio, y doméstica cuando conserve ese uso exclusivo.

"Vamos a hacer más eficiente la cobranza para que se generen más ingresos o los ingresos adecuados que debe tener JAPAM, de acuerdo al uso que las personas estén dando al tema del agua", señaló el director del organismo operador.

La JAPAM opera actualmente alrededor de 95 mil tomas, de las cuales más del 80 por ciento corresponden a uso doméstico. El resto se distribuye entre mixtas, comerciales, industriales y algunos usos específicos como mercados, unidades de asistencia social y uso pecuario, cada uno con tarifas diferenciadas en la Ley de Ingresos vigente del municipio, que mantuvo sin incrementos los cobros respecto a 2025.

La actualización del padrón se suma al paquete de 13 obras hidráulicas con 47 millones de pesos que la JAPAM ejecutará durante el ejercicio fiscal 2026 y a los proyectos de nueva infraestructura anunciados para la zona oriente y la zona norte del municipio, donde el organismo opera 42 pozos y un padrón cercano a 95 mil usuarios tras haber sumado miles de contratos en los últimos años.

El director de la JAPAM no precisó la fecha exacta de arranque del censo ni el número estimado de inmuebles que podrían cambiar de tarifa como resultado del peinado.

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