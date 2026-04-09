San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — La intervención en la Fuente de La Valla, uno de los puntos de mayor complejidad técnica atendidos este año por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río, registra un avance de entre 60 y 70% con el corte de asfalto prácticamente resuelto, confirmó el titular de la dependencia, Ernesto Mora Rico.

El funcionario describió esa fase como la más pesada del procedimiento y adelantó que lo que resta, el parcheo de los segmentos trabajados, es considerablemente más ágil.

Mora Rico compartió el reporte durante un breve contacto con medios tras el arranque de la colecta anual 2026 de Cruz Roja Mexicana en el Centro Cívico.

El secretario explicó que la cuadrilla asignada a La Valla podrá liberarse hacia finales de este mes para trasladarse a un nuevo frente de trabajo que la dependencia calendariza en coordinación con la Secretaría de Finanzas y la presidencia municipal.

Las reuniones de programación se extendieron durante varias semanas antes de definir el paquete de vialidades que recibirán intervención durante abril, aunque el funcionario no precisó las calles que entrarán al nuevo operativo.

El cierre de La Valla libera recursos operativos en un momento en que el gobierno municipal sostiene varios frentes simultáneos de recuperación vial.

La dependencia bajo responsabilidad de Mora Rico opera el programa permanente de bacheo sobre avenidas y arterias principales, estrategia que se intensificó desde septiembre pasado bajo la premisa de hacer más con menos recursos municipales para atender al crecimiento poblacional sanjuanense, según la instrucción que marcó el alcalde Roberto Cabrera Valencia al inicio del ejercicio fiscal anterior.

Cuadrilla de Servicios Públicos abre abril con nuevo frente de vialidades

El calendario que prepara Servicios Públicos para abril se suma a las acciones que el municipio arrancó el año con intervenciones en avenidas de alto tránsito.

En enero, la dependencia trabajó simultáneamente en Avenida del Ferrocarril y Camino Real del Espíritu Santo con técnicas de rehabilitación de pavimento que buscan extender la vida útil de las vialidades, bajo supervisión directa del alcalde y del propio Mora Rico.

Esa intervención fijó la pauta operativa del programa permanente que ahora se prolonga hacia el segundo trimestre del año.

La coordinación con Finanzas que mencionó el secretario responde al esquema de distribución del presupuesto 2026, aprobado por el Ayuntamiento en diciembre pasado por 1,703 millones 846 mil 782 pesos.

Bajo ese tabulador, cada nueva etapa del programa de bacheo requiere validación presupuestal antes de autorizar la movilización de personal, materiales y maquinaria, lo que explica el tiempo invertido en las reuniones previas de calendarización entre las dos áreas y la presidencia municipal.

¿Qué diferencia hay entre el bacheo de Servicios Públicos y el del centro histórico en San Juan del Río?

El programa que coordina Mora Rico opera sobre avenidas y arterias de tránsito pesado donde es posible aplicar asfalto convencional.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales atiende un frente distinto: el bacheo con adoquín en las calles Mina, Hidalgo, Riva Palacio y 16 de Septiembre del primer cuadro, un esquema que descarta el asfalto por tratarse de zona de monumentos históricos bajo supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La división de responsabilidades permite atacar simultáneamente la red vial principal y el deterioro del perímetro histórico sin cruzar los procesos operativos de ambas dependencias.