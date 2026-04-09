San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — La Cruz Roja Mexicana delegación San Juan del Río arrancó este jueves su colecta anual 2026 con un reporte de 13 mil 689 servicios médicos brindados durante el año pasado, 1 mil 334 atenciones de emergencia y 7 mil 812 horas acumuladas de trabajo voluntario, cifras que la institución presentó como sustento del llamado al respaldo ciudadano que sostiene la operación de ambulancias, equipo médico y programas de capacitación en el municipio.

El arranque se realizó en el Centro Cívico municipal con la presencia del delegado estatal Eduardo Vera Alcocer y del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, en una ceremonia que reunió a integrantes del cabildo, voluntariado, representantes de Canaco Servitur y personal del séptimo regimiento mecanizado.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia anunció la entrega del donativo anual del gobierno municipal al patronato de Cruz Roja. rotativo.com.mx

La delegación sanjuanense opera bajo coordinación directa del patronato estatal desde hace varios meses, luego del periodo en el que la institución enfrentó el reto de mejorar su parque de ambulancias con unidades paradas por falta de mantenimiento.

Durante su mensaje, Vera Alcocer detalló que la delegación impartió 30 cursos de capacitación durante 2025 que beneficiaron a más de 500 ciudadanos, y que las actividades de prevención, juventud y veteranos alcanzaron a 4 mil 760 personas en el municipio.

"Cada donativo, sin importar su tamaño, se transforma en combustible para las ambulancias, equipo médico, capacitación para los voluntarios y atención para quienes se enfrentan una emergencia", señaló el delegado estatal al cierre de su intervención.





Voluntariado y socorristas de la delegación sanjuanense recibieron el primer donativo simbólico durante la ceremonia de arranque. rotativo.com.mx

Cruz Roja San Juan del Río sostiene nómina mensual con colecta ciudadana

El coordinador local de Socorros, José Pablo Paz Gómez, precisó que la delegación destina entre 100 mil y 120 mil pesos mensuales solo al pago de nómina del área operativa, a lo que se suman los gastos de gasolina, medicamentos, refacciones y mantenimiento preventivo del parque vehicular.

Paz Gómez confirmó que la institución mantiene personal voluntario activo, aunque reconoció que la incorporación de nuevos elementos se ha reducido y que la delegación continúa abierta a quienes deseen sumarse al proceso de capacitación.

Voluntariado y socorristas de la delegación sanjuanense recibieron el primer donativo simbólico durante la ceremonia de arranque. rotativo.com.mx

El coordinador local explicó que, tras la reestructura en la coordinación del servicio estatal de emergencias, las llamadas al 911 son canalizadas por Protección Civil hacia la institución que corresponde atender, y que Cruz Roja acude a los servicios que le son asignados bajo ese esquema.

La delegación mantiene abiertas sus líneas para recibir llamados directos de la ciudadanía cuando se requiere traslado o atención prehospitalaria.

¿Cómo apoyar la colecta de Cruz Roja en San Juan del Río?

Cabrera Valencia anunció durante el evento que el gobierno municipal entregará en los próximos días el donativo anual al patronato estatal, con un monto equivalente al del año pasado como mínimo.

Voluntariado y socorristas de la delegación sanjuanense recibieron el primer donativo simbólico durante la ceremonia de arranque. rotativo.com.mx

El alcalde recordó que en diciembre de 2024 la administración municipal entregó 200 mil pesos como donativo directo a la delegación local y abrió todas las oficinas del gobierno central, JAPAM, DIF y dependencias descentralizadas para que los brigadistas realicen el boteo durante el periodo de la colecta.

El arranque sanjuanense se suma al lanzamiento estatal encabezado en marzo por el gobernador Mauricio Kuri González, quien entregó un donativo simbólico de 3 millones de pesos para la colecta 2026 de Cruz Roja en Querétaro, en una ceremonia en la que la delegación estatal reportó 31 mil 487 servicios médicos y 6 mil 754 atenciones de emergencia prehospitalaria acumulados en el último periodo en los 18 municipios de la entidad.