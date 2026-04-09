Arranca colecta 2026 de Cruz Roja en San Juan del Río

Cruz Roja Mexicana lanza colecta 2026 en San Juan del Río tras atender más de 15 mil servicios durante 2025.

Arranque de la colecta Cruz Roja San Juan del Río 2026 en el Centro Cívico municipal

Voluntariado y socorristas de la delegación sanjuanense recibieron el primer donativo simbólico durante la ceremonia de arranque.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — La Cruz Roja Mexicana delegación San Juan del Río arrancó este jueves su colecta anual 2026 con un reporte de 13 mil 689 servicios médicos brindados durante el año pasado, 1 mil 334 atenciones de emergencia y 7 mil 812 horas acumuladas de trabajo voluntario, cifras que la institución presentó como sustento del llamado al respaldo ciudadano que sostiene la operación de ambulancias, equipo médico y programas de capacitación en el municipio.

El arranque se realizó en el Centro Cívico municipal con la presencia del delegado estatal Eduardo Vera Alcocer y del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, en una ceremonia que reunió a integrantes del cabildo, voluntariado, representantes de Canaco Servitur y personal del séptimo regimiento mecanizado.

Arranque de la colecta Cruz Roja San Juan del R\u00edo 2026 en el Centro C\u00edvico municipal El alcalde Roberto Cabrera Valencia anunció la entrega del donativo anual del gobierno municipal al patronato de Cruz Roja. rotativo.com.mx

La delegación sanjuanense opera bajo coordinación directa del patronato estatal desde hace varios meses, luego del periodo en el que la institución enfrentó el reto de mejorar su parque de ambulancias con unidades paradas por falta de mantenimiento.

Durante su mensaje, Vera Alcocer detalló que la delegación impartió 30 cursos de capacitación durante 2025 que beneficiaron a más de 500 ciudadanos, y que las actividades de prevención, juventud y veteranos alcanzaron a 4 mil 760 personas en el municipio.

"Cada donativo, sin importar su tamaño, se transforma en combustible para las ambulancias, equipo médico, capacitación para los voluntarios y atención para quienes se enfrentan una emergencia", señaló el delegado estatal al cierre de su intervención.


Arranque de la colecta Cruz Roja San Juan del R\u00edo 2026 en el Centro C\u00edvico municipal Voluntariado y socorristas de la delegación sanjuanense recibieron el primer donativo simbólico durante la ceremonia de arranque. rotativo.com.mx

Cruz Roja San Juan del Río sostiene nómina mensual con colecta ciudadana

El coordinador local de Socorros, José Pablo Paz Gómez, precisó que la delegación destina entre 100 mil y 120 mil pesos mensuales solo al pago de nómina del área operativa, a lo que se suman los gastos de gasolina, medicamentos, refacciones y mantenimiento preventivo del parque vehicular.

Paz Gómez confirmó que la institución mantiene personal voluntario activo, aunque reconoció que la incorporación de nuevos elementos se ha reducido y que la delegación continúa abierta a quienes deseen sumarse al proceso de capacitación.

Arranque de la colecta Cruz Roja San Juan del R\u00edo 2026 en el Centro C\u00edvico municipal Voluntariado y socorristas de la delegación sanjuanense recibieron el primer donativo simbólico durante la ceremonia de arranque. rotativo.com.mx

El coordinador local explicó que, tras la reestructura en la coordinación del servicio estatal de emergencias, las llamadas al 911 son canalizadas por Protección Civil hacia la institución que corresponde atender, y que Cruz Roja acude a los servicios que le son asignados bajo ese esquema.

La delegación mantiene abiertas sus líneas para recibir llamados directos de la ciudadanía cuando se requiere traslado o atención prehospitalaria.

¿Cómo apoyar la colecta de Cruz Roja en San Juan del Río?

Cabrera Valencia anunció durante el evento que el gobierno municipal entregará en los próximos días el donativo anual al patronato estatal, con un monto equivalente al del año pasado como mínimo.

Arranque de la colecta Cruz Roja San Juan del R\u00edo 2026 en el Centro C\u00edvico municipal Voluntariado y socorristas de la delegación sanjuanense recibieron el primer donativo simbólico durante la ceremonia de arranque. rotativo.com.mx

El alcalde recordó que en diciembre de 2024 la administración municipal entregó 200 mil pesos como donativo directo a la delegación local y abrió todas las oficinas del gobierno central, JAPAM, DIF y dependencias descentralizadas para que los brigadistas realicen el boteo durante el periodo de la colecta.

El arranque sanjuanense se suma al lanzamiento estatal encabezado en marzo por el gobernador Mauricio Kuri González, quien entregó un donativo simbólico de 3 millones de pesos para la colecta 2026 de Cruz Roja en Querétaro, en una ceremonia en la que la delegación estatal reportó 31 mil 487 servicios médicos y 6 mil 754 atenciones de emergencia prehospitalaria acumulados en el último periodo en los 18 municipios de la entidad.

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