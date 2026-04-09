Querétaro, 9 de abril de 2026. — La Fiscalía General del Estado buscará que se imponga la pena máxima contra un médico acusado de abuso sexual y violación equiparada en agravio de sus propios pacientes, adultos mayores que acudían al consultorio por atención neurológica especializada.

El fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández informó que el caso ya presenta dos carpetas de investigación judicializadas, ambas con vinculación a proceso, aunque el juez de la causa decidió que el imputado enfrente el expediente en libertad con medidas cautelares, resolución que la institución ya impugnó.

La postura del ministerio público se suma a una línea que la Fiscalía ha sostenido en los últimos meses: cuestionar públicamente las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva cuando considera que existe riesgo para la comunidad.

En febrero pasado, la misma dependencia presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia en el caso Lluvia para que se revocara el brazalete electrónico al sentenciado y fuera enviado a un centro penitenciario.

"En este momento se han judicializado dos carpetas de investigación. Estas dos carpetas obtuvieron una vinculación a proceso de esta persona. Nosotros solicitamos que se decretara la prisión preventiva justificada; sin embargo, a criterio de la autoridad judicial, se podía otorgar otro tipo de medidas cautelares", explicó Víctor de Jesús Hernández.

Detalló que entre las restricciones impuestas al imputado están el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y la suspensión del ejercicio profesional, paquete que la Fiscalía considera insuficiente ante la gravedad de los hechos.

Fiscalía pide revisar medida cautelar y enviar al médico a prisión

El fiscal subrayó que la institución mantiene abierta la solicitud de que el imputado enfrente el proceso en prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que su libertad representa un riesgo para la sociedad.

"Consideramos que existe un riesgo a la comunidad, que esta persona no debería permanecer libre, que debería mantenerse en prisión preventiva justificada", sostuvo. El planteamiento será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, instancia que definirá si modifica la medida o la mantiene.

¿Quiénes son las víctimas del médico acusado en Querétaro?

Víctor de Jesús Hernández precisó que el perfil de las víctimas coincide en condición de vulnerabilidad: pacientes masculinos de edad avanzada que requerían asistencia médica neurológica y que acudían al consultorio confiando en la atención profesional.

"Se trataba de personas de edad avanzada, específicamente en uno de los casos es una persona de más de 80 años", detalló.

El fiscal evitó confirmar el número total de denuncias bajo el argumento del sigilo de la investigación y la protección de víctimas, aunque reconoció que existen líneas de indagación abiertas más allá de las dos carpetas ya judicializadas, lo que abre la posibilidad de que aparezcan nuevas vinculaciones conforme avance el expediente.

La resolución del Tribunal sobre la medida cautelar marcará el siguiente capítulo del caso.