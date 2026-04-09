Querétaro, 9 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González presionó públicamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal por los retrasos en las obras de la carretera federal 57, al considerar que el eje es fundamental para la movilidad y la actividad económica del estado y del país.

El mandatario reveló que ha sostenido diversas conversaciones con el titular de la dependencia y reconoció que, pese a la insistencia, los trabajos pendientes en la vía siguen sin concluirse.

Los señalamientos del gobernador llegan en un momento en que la 57 concentra múltiples intervenciones y ajustes administrativos. Apenas esta semana, el municipio de Querétaro firmó la devolución del tramo Conín-5 de Febrero a la SCT, segmento considerado uno de los puntos críticos del corredor a su paso por la zona urbana.

En paralelo, Kuri ha advertido en semanas previas sobre el riesgo de saturación en los municipios metropolitanos si los trabajos federales no se concluyen de manera coordinada.

"Yo he hablado mucho con el señor secretario, me preocupan mucho la 57 que no la terminan y espero que le sigan metiendo", expresó el mandatario, quien calificó la vía como una carretera fundamental para el estado y para el país que se revisa de manera constante con autoridades federales.

El gobernador detalló que además ha dado seguimiento a otros proyectos en la entidad, entre ellos los ubicados en la zona de Castillo y en el municipio de San Juan del Río, donde la intervención en Los Patos forma parte de los compromisos pendientes.

Reconoció que hasta el momento no hay fechas concretas para la ejecución ni la conclusión de estos trabajos, pese a que el respaldo federal para el puente de Castillo ya fue ratificado previamente durante las advertencias sobre un posible colapso vial en El Marqués por la coincidencia de obras con el tren México-Querétaro.

"He platicado mucho con él sobre la de Castillo, que ya se comprometieron, y la de Los Patos allá en San Juan del Río, pero no me pone en fecha", puntualizó Kuri González, quien reiteró que la coordinación con la federación continuará en los próximos meses.

Pendientes federales en la 57 marcan agenda del gobierno estatal

El mandatario subrayó que el impacto de los retrasos no es menor, pues la carretera 57 concentra el tráfico de carga y pasajeros que cruza el país de norte a sur, además de ser uno de los tramos con mayor aforo vehicular en su paso por Querétaro.

La necesidad de destrabar los trabajos se suma a otras gestiones estatales, como el proyecto del libramiento de San Juan del Río que funcionará como vía de cuota alterna a la 57 y que busca aliviar el cuello de botella que enfrenta la región centro-bajío.

¿Qué pasará con la reforma electoral en Querétaro?

En otro tema, Kuri González fue cuestionado sobre los alcances de la reforma electoral en trámite, particularmente en lo relacionado con la reducción de costos en ayuntamientos y congresos locales.

El gobernador señaló que, en el caso de Querétaro, el gasto público ya se encuentra por debajo de lo establecido en la ley, por lo que no anticipa afectaciones directas para la entidad.

"La parte que me preocupaba era la de la revocación de mandato y tengo entendido que no quedó; nosotros, en términos presupuestales, estamos incluso por debajo de lo que marca la ley, entonces habrá que ver cómo queda finalmente y cómo impacta en otros estados", concluyó el mandatario, quien mantuvo una posición de espera sobre los efectos que la reforma pueda tener en otras entidades del país.